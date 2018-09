Manovra | Di Maio incalza Tria | ' Un ministro serio trova le risorse'

Manovra - Di Maio : “pretendo che Tria trovi le risorse”/ Ultime notizie - Mef agli investitori “ridurremo tasse” : Manovra Economica, vertice Governo: Conte-Di Maio-Salvini, "via i rami secchi". Armonia con Tria, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità (Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Luigi Di Maio - affondo contro Giovanni Tria : 'La Manovra? Un ministro serio i soldi li trova' : Altissima tensione nel governo, dove come ampiamente previsto la manovra sta creando non pochi grattacapi. Nel testo, infatti, si gioca su più fronti: flat tax, reddito di cittadinanza e revisione ...

Manovra - è scontro su deficit e condono : e Di Maio minaccia Tria : I nodi cominciano a venire al pettine. E il problema questa volta, per Lega e 5Stelle, non è soltanto Giovanni Tria determinato a rispettare i vincoli di bilancio, tanto da scatenare una...

Manovra - Giovanni Tria resta prudente nonostante Di Maio : "Bisogna andare oltre la flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Forum Bloomberg a Milano. "Siamo ad uno studio molto avanzato - ha spiegato - che ridurrà il carico fiscale sulla classe media mantenendo il budget gestibile".nonostante i malumori di Di Maio, il ministro dell'Economia ha rassicurato di nuovo l'Unione europea sul rispetto dei parametri: "Il ...

La rabbia di Di Maio contro Tria sulla Manovra : Se continua così può andare a casa : Alla fine del vertice sulla manovra Luigi Di Maio era infuriato. Ha convocato i suoi con un sms per condividere la sua rabbia, che si rivolge in particolare contro il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La battaglia più grande per il vicepremier M5S è quella sul reddito di cittadinanza. Sono però anche altri i punti di scontro all'interno del governo: tra questi la vicenda della ricostruzione del ponte Morandi e del commissario straordinario ...

Pensioni e spesa pubblica : perché sulla Manovra ha vinto Di Maio : In cambio della "pace fiscale" i 5 Stelle portano a casa reddito e Pensioni di cittadinanza, le proposte-manifesto del loro...

Manovra - vertice Governo : Conte “via rami secchi”/ Salvini-Di Maio - armonia con Tria : “rispetteremo impegni” : Manovra Economica, vertice Governo: Conte-Di Maio-Salvini, "via i rami secchi". armonia con Tria, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità (Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:57:00 GMT)

Manovra economica - Di Maio - Salvini e Conte : "Incontro proficuo. Faremo scelte coraggiose" : Questa sera si è svolto un vertice di governo per discutere della Manovra economica, un incontro indispensabile a meno di un mese dal varo della legge di Bilancio. È durato oltre tre ore, ma secondo quanto riferito dai diretti interessati, è stato "proficuo", un termine che il governo Conte usa fin dalla sua nascita.Proprio il Premier Giuseppe Conte ha detto:"Nel corso del vertice c'è stato un approfondimento delle principali componenti della ...

Manovra - Di Maio : no ai condoni : Quella appena cominciata è una settimana cruciale per la Manovra economica [VIDEO], dato che si dovra' mettere in pratica il contratto di governo, nonché i principali punti del programma dei due contraenti dell'esecutivo. Non sembrano cessare i contrasti all'interno dell'alleanza giallo-verde sulle coperture finanziarie, una sorta di ping-pong per vedere i propri punti di programma all'interno della legge finanziaria. Pensioni: avvertimento alla ...

Manovra - Conte : tagli a sprechi per la crescitaDi Maio-Salvini : "Rispetteremo impegni presi" : Vertice di tre ore sulla Manovra a Palazzo Chigi. Con il presidente del Consiglio i due vice premier, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e quello degli Affari Ue, Paolo Savona. Lavoro definito "bello e proficuo per far crescere l'economia italiana rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani".

Manovra - Di Maio : 'Avanti con tagli e scelte coraggiose' : 'Le scelte sulla legge di bilancio devono essere coraggiose e devono esserlo nell'interesse dei cittadini. La mia posizione è ferma: vanno tagliati tutti gli sprechi, tutti i rami secchi, così come ...

Manovra - Di Maio : ora scelte coraggiose : 22.08 "Le scelte sulla legge di Bilancio devono essere coraggiose e devono esserlo nell'interesse dei cittadini. La mia posizione è ferma: vanno tagliati tutti gli sprechi, tutti i rami secchi, così come devono essere recuperate quelle risorse che, ad oggi, vanno nella direzione sbagliata". Lo sottolinea il vicepremier Di Maio, al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra. "Gli italiani si aspettano tanto da noi e noi non li deluderemo ...

Manovra - sul tavolo il nodo risorse Di Maio : non votiamo condoni : La linea del ministro dell'Economia Giovanni Tria, l'unica che probabilmente non sarebbe in alcun modo osteggiata dalla Commissione europea, è quella di garantire un miglioramento - seppur minimo - ...

Manovra - DI MAIO SFIDA TRIA : “PENSIONI MINIME A 780 EURO”/ M5s contro maxi condono Lega : i nodi nel vertice : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per TRIA conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:22:00 GMT)