Manovra 2019 | spunta il taglio del ticket sanitario

Manovra 2019 - Di Maio su pace fiscale : non voteremo condoni : Anche la strada della pace fiscale in vista della Manovra 2019 potrebbe farsi più dura del previsto. Come se alla resa dei conti, entrambe le fazioni in campo tirassero fuori la vera maschera. “Il M5s non è disponibile a votare alcun condono“. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, a margine dell’esposizione internazionale delle calzature, rispondendo I giornalisti sulla pace fiscale. Consulta ...

Manovra 2019 - Conte : oggi Vertice - impegno per reddito di cittadinanza : “Lavoreremo per colmare le disuguaglianze nell’accesso al sistema sanitario e contrastare la povertà e le forme di emarginazione sociale. Misure come il reddito di cittadinanza che il governo si è impegnato a varare, potranno essere utili per reagire a questo”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aprendo la 68esima sessione del Comitato Regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, ...

Manovra 2019 - Conte : ci impegniamo per il reddito di cittadinanza : “Lavoreremo per colmare le disuguaglianze nell’accesso al sistema sanitario e contrastare la povertà e le forme di emarginazione sociale. Misure come il reddito di cittadinanza che il governo si è impegnato a varare, potranno essere utili per reagire a questo”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aprendo la 68esima sessione del Comitato Regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, ...

Manovra 2019 : pressing della Lega - Quota 100 con sostegno delle aziende : Lega e M5S sono decisi ad affilare le armi in vista della prossima legge di Bilancio in un confronto a distanza sulle principali misure da inserire nel testo, Quota 100 in primis. Lo spazio è in questi giorni riempito da discussioni, ripensamenti e puntate di piedi, ma la resa dei conti sui numeri è vicina: entro il 27 settembre il Governo dovrà presentare il Def, all’interno del quale dovranno essere presenti misure e coperture da mettere in ...

Manovra 2019 da 28-30 mld : imprese - pensioni e reddito di cittadinanza : Il 27 settembre – data di presentazione del Def – si avvicina e la prima Manovra 2019 del governo Lega-M5S potrebbe arrivare a valere circa 28-30 miliardi, dei quali: 12,4 necessari per sminare le clausole sull’Iva; E altri 16 miliardi (non i 10 circolati nelle scorse settimane) per l’attuazione delle misure chiave per i due partiti di maggioranza: fisco, pensione, reddito e pensione di cittadinanza. Secondo quanto riferito da ...

Manovra - Salvini : "Meno tasse dal 2019 : si parte con l'Iva"/ Ultime notizie : Di Maio - "Tria? Nessuna tensione" : Manovra, M5s ‘ricatta’ Ministro Tria: "reddito di cittadinanza o lasci". Ultime notizie, caos Governo: ira Mef contro Di Maio, "io no capro espiatorio". Vicepremier, "no minacce"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:37:00 GMT)

Pensioni e reddito di cittadinanza in avvio nella Manovra 2019 : Le Pensioni ed il reddito di cittadinanza [VIDEO] saranno disponibili gia' a partire dal mese di settembre del 2019, grazie all'inserimento dei provvedimenti all'interno della Manovra in approvazione entro la fine dell'anno. È quanto conferma il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ricordando che l'obiettivo è quello di contrastare la poverta' e le situazioni di disagio che vivono tanti cittadini nel nostro Paese. Tanto che l'esponente ...

Taglio Irpef e accise benzina : la riforma fiscale nella Manovra 2019 : Il premier, Giuseppe Conte, l’aveva annunciata come coraggiosa, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, rassicurando l’Europa, l’ha ribattezzata in un certo senso coraggiosamente graduale: fatto sta che si iniziano a delineare i primi contorni di quella che sarà la Legge di bilancio 2019 e le prime misure fiscali che con tutta probabilità vedranno la luce. Resta da vedere con quanta gradualità queste verranno introdotte, quale sarà la platea ...

Riforma pensioni e LdB2019 : Manovra da 35mld - preoccupazione sul taglio agli assegni : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 7 settembre 2018 vedono il nuovo Governo confrontarsi con una Manovra per la quale serviranno potenzialmente fino a 35 miliardi di euro. Stime che certamente risultano importanti nell'ottica di perre al contempo l'equilibrio dei conti e che fanno pensare in merito all'effettiva platea coinvolta dal reddito di cittadinanza e dall'avvio della flessibilita' previdenziale [VIDEO]. Nel frattempo emergono anche ...

Manovra 2019 - dalle pensioni alla flat tax. Ecco cosa ci sarà : Il vertice tra il premier Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, il ministro dell'economia Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti sulla Manovra finanziaria 2019 ha dato i suoi ...

DI MAIO - "REDDITO DI CITTADINANZA DAL 2019"/ Ultime notizie Manovra - Conte frena : "Così non reggiamo" : Manovra Economia, Di MAIO: "reddito di CITTADINANZA nel 2019 per 5 milioni di poveri". Ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 08:23:00 GMT)

Di Maio : "Reddito di cittadinanza dal 2019"/ Manovra - ultime notizie : pressing M5s su Salvini e Tria : Manovra Economia, Di Maio: 'reddito di cittadinanza nel 2019 per 5 milioni di poveri'. ultime notizie, 'non daremo soldi per stare sul divano'.

Di Maio : “Reddito di cittadinanza dal 2019”/ Manovra - ultime notizie : pressing M5s su Salvini e Tria : Manovra Economia, Di Maio: "reddito di cittadinanza nel 2019 per 5 milioni di poveri". ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:01:00 GMT)

Manovra : Di Maio - reddito cittadinanza parte nel 2019 : ANSA, - MARINA DI PIETRASANTA, LUCCA,, 2 SET - "Nel 2019 deve partire il reddito di cittadinanza. Nella legge di bilancio di fine anno dobbiamo mettere le coperture. La domanda interna si può creare ...