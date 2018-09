Manolas | ' Il Real è più squadra senza Cristiano Ronaldo'

Manolas : "Il Real senza Ronaldo è più squadra. Tanto affetto dopo il gol al Barça" : Una sorta di monito a tutto il mondo madridista, come a dire "la Roma c'è e domani sera daremo il massimo". È vero, l'inizio dei giallorossi non è stato per niente brillante, 5 punti nelle prime ...

Focus Champions League – Tutto sul Real Madrid : MD7 “cancella” CR7 - standing ovation per Manolas al Bernabeu? : L’inizio di campionato della Roma non è stato certo dei più semplici. I giallorossi hanno ottenuto una vittoria sofferta alla prima giornata contro il Torino e un pareggio in extremis con l’Atalanta alla seconda, mentre nell’ultimo weekend è arrivato il primo ko stagionale per mano del Milan. Nonostante l’ottimo mercato svolto da Monchi, il tecnico Di Francesco fatica a trovare il vestito adatto per questa nuova Roma, orfana di tre pedine ...