Malformazione choc Nasce “così” e sa che nessun uomo mai la amerà

caffeinamagazine

(Di martedì 18 settembre 2018) È nata con un difetto sul volto molto evidente e ha sempre creduto che avrebbe vissuto una vita a metà. Cassandra Hall, 23 anni, di Laguna Hills in California, era sicura che non avrebbe mai trovato l’amore della sua vita per via del suo aspetto diverso da quello di una “persona normale”. La ragazza è nata con una grossa voglia sul volto e delle labbra particolarmente carnose, labbra che chiunque la incontri non può non notare. Queste sono le voglie che si vedono di più. Perché poi ci sono anche alcune piccole voglie sparse per il corpo che, però, non le danno troppo fastidio perché sono nascoste. Il volto, però, lo vedono tutti e la domanda che le viene fatta più spesso è se sia stata picchiata. Povera Cassandra, quel marchio “di fabbrica” l’ha davvero fatta soffrire e le ha fatto pensare il peggio. Ma cosa ha provocato quelle macchie sul corpo di Casey (questo è il nomignolo ...