Malattie infiammatorie croniche dell’intestino | ecco i sintomi e un’eccezionale scoperta

meteoweb.eu

: La Dieta Antinfiammatoria per l'Intestino - Lavia_Pico : La Dieta Antinfiammatoria per l'Intestino - Sativex16 : Nasce il primo Centro in Italia per le malattie immuno-infiammatorie - Humanitas News - amiciibd : Grazie a AMICI Onlus, a partire da settembre anche i pazienti di Roma possono usufruire di un #supportopsicologico… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Grazie a uno studio internazionale coordinato da esperti della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica e della Case Western Reserve University di Cleveland (Ohio, USA) è stato scoperto che una proteina – IL 33 – ha un ruolo potenzialmente chiave nella cura delleintestinali (MICI o IBD, dal termine inglese Inflammatory Bowel Diseases), in particolare Malattia di Crohn e Rettocolite Ulcerosa, patologie di origine multifattoriale complessa la cui incidenza è in aumento nei Paesi industrializzati. La molecola favorisce la riparazione delle pareti intestinali danneggiate dalla malattia mediante l’attivazione di altre sostanze ad azione riparativa, i microRna (mRna). In modelli animali di malattia e su cellule intestinali umane si è visto che IL-33 tramite specifici mRna coinvolti può guarire la parete intestinale, ...