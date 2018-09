Malattie della pelle | incontro in Pinacoteca

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali : i supereroi della campagna IBDUnmasked al Summer Camp Junior di AMICI Onlus : Finora erano gli invincibili supereroi protagonisti della graphic novel di IBDUnmasked. Ora sono diventati personaggi reali in carne ed ossa che fanno divertire, stupiscono e sostengono i ragazzi con IBD (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali). Infatti, in occasione del Summer Camp Junior, organizzato da AMICI Onlus nel cuore della Maremma Toscana, Switchback, Rubblerouser, Luminaria, Samarium e Datawave, impersonati da alcuni componenti ...

Shamaless 9 al via negli Usa con l’inizio della fine per Fiona tra Malattie - prigione e rinascite : Il momento clou è arrivato. Shameless 9 ha fatto il suo esordio negli Usa per la felicità di tutti coloro che aspettavano con ansia di rivedere all'opera i Gallagher. La famiglia più disordinata d'America continua a stupire nonostante la sua "età" e anche la première della nona stagione è stata lo stesso. Sapevamo tutti che l'ottava stagione sarebbe stata solo di passaggio e congiunzione tra l'emotiva settima e la nona, e l'uscita di Emmy Rossum ...

Le Malattie della pelle più fastidiose : come curarle : Una pelle sana e brillante è il sogno di chiunque: purtroppo, con il passare degli anni e con l'azione debilitante degli agenti patogeni e atmosferici, la nostra cute tende a rovinarsi, ad invecchiare,...

Violenze e Malattie - questa è la "pacchia" della Diciotti : Depositata la prima polvere resta l'imbarazzo. Per la debacle diplomatica in Europa dopo la quale la nave Diciotti resta per il quinto giorno attraccata al Porto di Catania con 137 profughi a bordo. Per la storia delle persone che scendono per "motivi sanitari" e raccontano il dramma del viaggio dei migranti, con le donne tutte violentate in Libia e gli uomini malati di tubercolosi e polmonite. Ma anche per la "linea Salvini", sposata da Palazzo ...

Giornata Mondiale della Zanzara : ecco come prevenire infestazioni e Malattie : Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Zanzara (World Mosquito Day), l’appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sul tema della lotta alle zanzare e alle malattie da loro trasmesse. Il 20 agosto 1897, infatti, è la data in cui il medico britannico Ronald Ross scoprì il collegamento fra questi infestanti e la trasmissione della malaria, malattia febbrile provocata da un plasmodio parassita, ancora oggi non del tutto debellata. ...

Milazzo - chiesto il rinvio a giudizio per 3 ex direttori della raffineria Eni : “Fino al 2014 inquinamento - Malattie e tumori” : Emissioni di gas, vapori e fumo. Oltre i limiti di legge. E abbastanza da provocare, sostiene la procura di Barcellona Pozzo di Gotto, da “un disastro da cui derivava un concreto ed effettivo pericoloso per l’incolumità pubblica”. Tradotto: “un’eccezionale diffusione, nella popolazione (…) dei Comuni limitrofi allo stabilimento, di patologie dell’apparato respiratorio e tumorali, anche mortali”. ...