Malagò | domani dal Cio con Milano-Cortina

Malagò : dobbiamo tornare protagonisti del calcio di domani : Roma – “Complimenti alla Federazione per i suoi 120 anni di vita. dobbiamo fare di tutto per tornare a essere i veri grandi protagonisti del calcio di domani”. Cosi’ il presidente del Coni, Giovanni Malago’, in occasione della presentazione del francobollo dedicato ai 120 anni della Figc, allo stadio Olimpico di Roma. “Conosciamo le criticita’ del momento storico che il calcio italiano sta attraversando- ...