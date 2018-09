calcioweb.eu

: #Madrid Football Cup, Cristian #Totti è già un esempio: rinuncia a segnare per l'infortunio del portiere - CalcioWeb : #Madrid Football Cup, Cristian #Totti è già un esempio: rinuncia a segnare per l'infortunio del portiere - IlgiallorossoIt : Pallotta, niente Madrid ma chiede una reazione ##asromafans ##asromanews ##asromaofficial ##asromaunicoamore #… - mofizulhaque89 : Football: Gareth Bale Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Juventus, La Liga -

(Di martedì 18 settembre 2018) Mentre il padre vola aper accompagnare la prima squadra nella trasferta contro il Real in Champions League,è già nella capitale spagnola con la Roma, attualmente impegnata nellaCup. Nel torneo Under 14, il piccolosi è distinto per averto aun gol andando a soccorrere il portiere avversario infortunato: l’attaccante giallorosso è stato ringraziato dallo stesso estremo difensore e poi ha ricevuto i complimenti dal suo allenatore. Dopo le prime prodezze calcistiche,dimostra ancora di più di essere un campione in erba anche in termini di valori.L'articoloCup,è già unper l’infortunio del portiere avversario CalcioWeb.