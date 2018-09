Macron sempre più solo | il ministro dell' Interno annuncia le dimissioni

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) Emmanuelperde un altro pezzoa squadra di governo: ilGerard Collomb hato questa mattina che il prossimo anno rassegnerà le proprieper potere correre alla poltrona di candidato sindacoa città di Lione.In una intervista al settimanale L'Express, il 71ennespiega che nel 2020 - "se non mi ammalo prima", ha scherzato - vorrebbe tornare a guidare la terza città di Francia dopo Parigi e Marsiglia e che pertanto dopo le elezioni europee del 2019 lascerà il proprio posto nell'esecutivo per seguire adeguatamente la campagna elettorale.Collomb è un politico di primo piano in Francia ed è stato considerato uno dei grandi elettori dinelle elezioni presidenziali del 2017. L'annuncioe suesegue di pochi mesi quelli - in quell'occasione con effetto immediato - dei titolari dei dicasteri'Ambiente, a fine ...