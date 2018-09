“Ma che hai fatto?” Lara Zorzetto | il cambio look è drastico e non piace per niente

Fondi periferie - Anci : “Trovato accordo col governo”. Alla Camera scontro Lega-Pd : “Marchette”. Fiano : “E loro sono ladri” : Mentre a Montecitorio il Pd fa ostruzionismo, a Palazzo Chigi il governo trova una sorta d’accordo con l’associazione dei comuni. “Abbiamo la soluzione, i Fondi per le periferie saranno stanziati nell’arco di un triennio”, esulta poco dopo 22 Antonio Decaro, Alla fine dell’incontro con i rappresentanti dell’esecutivo. Nel frattempo su quello che è uno dei principali provvedimenti contenuti nel decreto ...

Silvia Toffanin si racconta in versione mamma : “Mai foto dei miei figli sui social - vi spiego perché” : Da sempre gelosa della sua privacy, Silvia Toffanin fa un’eccezione alla regola e si racconta in versione mamma a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. La conduttrice, reduce dalle ferie trascorse in famiglia, è mamma due bimbi, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati dalla relazione con l’imprenditore Piersilvio Berlusconi, a cui è legata da ormai 18 anni. A differenza di molte “mamme vip”, Silvia non è presente sui ...

Chi è Fenati - il «cinghialotto» che piaceva a Valentino| video “Manzi mi buttava fuori pista” : La Marinelli Snipers gli ha rescisso il contratto e la mv Agusta forward Racing ha fatto sapere di non volere più il 22enne pilota di Ascoli Piceno per l’anno prossimo dopo l’assalto alla moto di Manzi durante il Gp di San Marino

Alluvione Livorno - Nogarin : “Mancano 30 milioni. Il M5s mi rassicura ma dopo Gentiloni finché non vedo non credo” : La notte tra il 10 e l’11 settembre il sindaco di Livorno Filippo Nogarin era nella sua casa di Antignano, non lontano dal rio Ardenza che portava via, fino al mare, alberi, auto, pezzi di case, pezzi di famiglie. Il primo cittadino, “autorità di protezione civile“, fu irreperibile fino alle 6 del mattino. Da ore mezza città era travolta dalla piena dei fiumi. Per questo porta il peso di essere indagato per omicidio colposo ...

“Mamma”. In coma - il suo bimbo tra le braccia. Perché questa foto sta fermando i cuori : Una distrazione, l’impatto, poi il buio e il suono delle sirene dell’ambulanza. Un incidente terribile quello in cui era rimasta coinvolta Rachel Elliott, una 25enne irlandese, in cui erano rimaste uccise due ragazze di 20 anni. Per lei la diagnosi sembrava dare poche speranze. Un mese di lotta, tra la vita e la mortesperanza e lacrime fino a quando Rachel non ha riaperto gli occhi riuscendo a riabbracciare il suo amatissimo figlio ...

Nazionale - Malagò : “Mancini ha ragione - ma ci sono anche le esigenze dei club” : “Faccio i complimenti a Roberto Mancini perché ha avuto coraggio, però bisogna anche tener conto della realtà, in particolare delle esigenze e dei conti dei club”. Con queste parole, a margine dell’inaugurazione della nuova “Casa delle Farfalle”, la palestra in cui si allenerà la Nazionale italiana di ginnastica ritmica, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato lo sfogo del ct Roberto Mancini, che ...

Simona Ventura - registrazioni Temptation : “Mai avrei pensato che…” : Simona Ventura su Instagram, le parole sulle registrazioni di Temptation Island Vip: “Mai avrei pensato che…” La conduttrice Simona Ventura, ad ormai qualche settimana dall’inzio delle registrazioni di Temptation Island Vip, esprime il suo pensiero sulla sua nuova avVentura. Proprio nelle ultime ore, infatti, ha postato una foto che la ritrae all’interno del villaggio. Lo […] L'articolo Simona Ventura, registrazioni ...

Ddl anticorruzione - nasce anche il pentito (ma deve parlare prima che sia indagato). Salvini : “Ma no a processi sommari” : Daspo a vita per i corrotti, agenti sotto copertura, ma anche i pentiti di corruzione. E’ l’elemento nuovo contenuto nel disegno di legge del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, dopo un confronto nel vertice di maggioranza di oggi, andrà in consiglio dei ministri giovedì o venerdì per l’approvazione da parte del governo. Nel testo arrivato a Palazzo Chigi si prevede dunque la nascita di un nuovo articolo del codice ...

Che cosa significa l’ingiuria “Marrano” e perché oggi è una parola che non significa niente : Un termine dall'origine discussa che nasce da un'ingiuria. Con il termine marrano e marrani, che deriva dallo spagnolo e significa "giovane porco", venivano in maniera gergale individuati e offesi in Spagna gli ebrei o i musulmani che si erano convertiti al cristianesimo: i "conversos" o "cristianos nuevos". oggi è una parola di solo valore storico e il suo uso ingiurioso è venuto meno.Continua a leggere

“Mamma - mamma!”. Massacrata con un martello per questo. La follia che supera l’immaginazione : Una storia scioccante, un omicidio che si è svolto il 23 gennaio scorso, ma solo in questi giorni la donna ha trovato giustizia. La sua più cara amica le invidiava i figli, visto che non poteva averne, così Samantha Kelly, è stata uccisa a 39 anni da Christine Lyons convinta che in questo modo sarebbe potuta diventare lei la madre dei 4 figli della sua amica. Succede nello stato di Victoria in Australia.Christine ha ammesso di aver ucciso la sua ...

Mancini sui giovani italiani : “Mai così pochi che giocano - serve più coraggio” : Roberto Mancini convoca in Nazionale il 19enne Nicolò Zaniolo e il 17enne Pietro Pellegri e lancia la sua prima critica al sistema da commissario tecnico dell’Italia: “Non ci sono mai stati così pochi italiani che giocano, è il momento più basso”. Le sue parole in conferenza stampa a Coverciano, dove è cominciata la preparazione alle prime due sfide di Nations League, la nuova competizione ideata dall’Uefa per evitare le ...

Grande Fratello Vip 2018 - la commedia dell’arte di Cinecittà che ripropone ciclicamente le proprie “Maschere” : La terza edizione del Grande Fratello Vip è ai blocchi di partenza, e a poche settimane dalla prima puntata il toto-concorrenti, come ogni anno, tiene alta l’attenzione dei numerosi fan del programma. Il cast è praticamente definito e pochi giorni fa noi di TvBlog ve lo abbiamo anticipato in un gustoso retroscena. Salvo inserimenti dell’ultimo minuto è già possibile farsi un’idea di quello che ci aspetta dal programma di Ilary Blasi.I ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - l’affondo di Emanuele Mauti su Mara Fasone : “Ma perché…” (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni: la tronista Mara Fasone divide già il popolo del web. La prima impressione e il successivo affondo dell'ex corteggiatore Emanuele Mauti.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Pd - Zingaretti : “Macron? Noi siamo diversi. Giusto difendere l’Europa - ma non appiattirsi su En Marche” : “Chi si definisce sovranista è il primo a mettere in discussione la sovranità: se muore la barriera europea qua arrivano tutti e si comprano tutto. Io non abbandono l’euro per andare sul rublo”. Così il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria Pd, Nicola Zingaretti, alla festa del Fatto quotidiano. Dopo le polemiche scaturite nel Pd dalla sua differenziazione rispetto a Emmanuel Macron, Zingaretti chiarisce: ...