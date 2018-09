M5s | tagli pensioni d' oro sopra 4500 euro

Pensioni d'oro - M5s rilancia : 'Tagli sopra i 4.500 euro' : Il portavoce M5S Davide Tripiedi, vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera, rilancia sul tema delle Pensioni d'oro: 'Andremo a tagliare le Pensioni superiori ai 4.500 euro non giustificate ...

Pensioni d'oro - M5s conferma i tagli. "Ma sopra i 4.500 euro" : Nel contratto di governo tetto di 5mila, ma Di Maio ha sempre indicato la soglia sopra i 4mila euro netti. Tripiedi: così istituiamo Pensioni di cittadinanza da 780 euro

Riforma pensioni 2018/ D'Uva (M5s) : tagli agli assegni sopra i 4.500 euro (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. D'Uva (M5S): tagli agli assegni sopra i 4.500 euro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 settembre(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:12:00 GMT)

M5s-Lega : 'Tagliare rami secchi per mantenere promesse'. Resta nodo deficit/Pil : Alla riunione, che è durata oltre tre ore, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, hanno preso parte anche i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, ...

MANOVRA/ I dettagli del patto Lega-M5s che ci portano verso la Grecia : Il Governo continua a mettere a punto la Legge di bilancio, ma resta sempre critico il nodo delle coperture per gli interventi annunciati. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:49:00 GMT)GEO-FINANZA/ La fregatura cinese che l'Italia deve schivare, di G. PennisiSCENARIO/ Né Draghi, né l'Ue: l'Italia è già condannata all'austerity, di S. Luciano

Riforma pensioni/ D'Uva (M5s) : taglio di quelle d'oro non si può rinviare (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. D'Uva (M5s): taglio di quelle d'oro non si può rinviare. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 settembre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:42:00 GMT)

MILLEPROROGHE - GOVERNO METTE LA FIDUCIA/ Pd contro M5s-Lega : illegittimo. Taglio da un miliardo alle periferie : MILLEPROROGHE 2018, la prima FIDUCIA del GOVERNO Lega-M5s: ultime notizie, deputati Pd occupano l'aula della Camera per iter "eversivo e non corretto". Cosa contiene il decreto?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:42:00 GMT)

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma. Lega e M5s contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato il mandato negoziale per la nuova direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...

Manovra di Tria : Tav - Tap e taglio Irpef/ Più Padoan che M5s : frizioni con Di Maio per reddito cittadinanza : Manovra, Tria “Favorevole a taglio Irpef”. Ultime notizie, il ministro “Ma tutto in maniera molto graduale”. Il nuovo intervento del titolare del ministero dell'economia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:20:00 GMT)

Corrado-Battaglia : M5s in Municipio IV totale disastro : Roma – “Prendiamo atto delle dimissioni irrevocabili presentate dall’assessore alle Politiche sociali del Municipio IV, che ricorderemo per il pasticcio sugli Aec e il caos sull’assistenza domiciliare piu’ volte denunciato in commissione Trasparenza e anche in commissione Politiche sociali dove opera il consigliere Sciascia. Il M5S in Municipio IV e’ un disastro”. “Sono mesi che assistiamo ad uno ...

Negozi chiusi alla domenica : proposta M5s-Lega "solo 8 aperture"/ Battaglia Governo contro le liberalizzazioni : Domeniche con Negozi e centri commerciali chiusi: la proposta Lega-M5s, 'solo 8 aperture all'anno'. Iter di legge contro il 'Salva Italia' di Monti.

