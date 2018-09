M5S | la provocazione di Grillo ' Ecco il tariffario per intervistarmi'

Rai - proposta-provocazione di Anzaldi a M5S : 'Votate Santoro presidente' : 'A Salvini e Di Maio, ma anche a Conte e Tria che hanno la responsabilità amministrativa di aver indicato Foa, chiedo: perché non può essere presidente di garanzia del Cda Rai una figura come Michele ...

Provocazione di Forza Italia - M5S boccia emendamento copiato dal reddito di cittadinanza : Oggi, alla Camera, si è svolto quello che potrebbe essere definito una 'gaffe a 5 stelle' o uno 'scherzo di cattivo gusto' da parte di Forza Italia. L'esponente di FI Antonino Germana', infatti, ha lanciato una Provocazione al M5S. In sede di discussione del Decreto Dignita', ha presentando un emendamento che non era altro che un copia-incolla del testo sul reddito di cittadinanza, redatto in passato dal MoVimento. --Il presidente della Camera, ...