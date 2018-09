Lutto nel mondo accademico e politico | addio a Carlo Dell' Aringa

Lutto nella musica italiana. “Morirò a 140 anni” - diceva. E invece se n’è andato ora : “Credo che morirò a 140 anni cadendo da cavallo, o per un incidente, perché non posso morire prima di aver imparato un sacco di altre cose”, lo aveva detto per scherzo, nel 2016, in un’intervista a “La voce del Trentino”. Il 18 settembre 2018, poi, all’età di 65 anni, è morto davvero. musica in Lutto per il decesso prematuro di Goran Kuzminac, musicista di origini serbe che, pur non avendo mai raggiunto un’enorme popolarità, è stato ...

“Addio a un genio”. Lutto nella cultura italiana. Morto Guido Ceronetti : Lutto nel mondo della cultura italiana. Filosofo, poeta, scrittore, giornalista e drammaturgo aveva da poco compiuto 91 anni. Si è spento a Cetona a 91 anni Guido Ceronetti. Uomo di vasta erudizione e di sensibilità umanistica, cominciò a collaborare nel 1945 con vari giornali; la sua presenza sul quotidiano La Stampa ebbe inizio nel 1972. Di rilievo la sua attività di traduttore, sia dal latino (Marziale, Catullo, Giovenale, Orazio) sia ...

“Addio a un genio”. Lutto nella cultura italiana. La notizia arrivata poco fa : Lutto nel mondo della cultura italiana. Filosofo, poeta, scrittore, giornalista e drammaturgo aveva da poco compiuto 91 anni. Si è spento a Cetona a 91 anni Guido Ceronetti. Uomo di vasta erudizione e di sensibilità umanistica, cominciò a collaborare nel 1945 con vari giornali; la sua presenza sul quotidiano La Stampa ebbe inizio nel 1972. Di rilievo la sua attività di traduttore, sia dal latino (Marziale, Catullo, Giovenale, Orazio) sia ...

Lutto nel mondo dell'arte aquilana - è scomparso Sandro Conti : L'Aquila - Lutto nel mondo dell'arte aquilana, si è spento dopo una lunga malattia il pittore Sandro Conti. Sandro Conti, aveva 77anni e da tempo viveva a Barisciano, è stato uno degli artisti più importanti nella nostra provincia negli ultimi quarant'anni. Biografia: Sandro Conti nasce a Viterbo nel 1941, ultimo discendente di una famiglia romana di pittori dedita prevalentemente all'arte sacra. A otto anni si ...

Lutto nel mondo del commercio vercellese : Maria Scagnelli aveva 88 anni Vercelli dice addio a una storica commerciante del centro: all'età di 88 anni, è morta Maria Scagnelli del negozio 'L'Emiliano' di Piazza dei Pesci, consciutissimo punto ...

Lutto choc nello spettacolo italiano. “Dovevamo fare grandi cose. E invece…” : Lutto nel mondo della musica italiana. Se ne è andata troppo giovane una delle voci del rock e dalla radio più amate. “Quelle cose che non vorresti mai leggere, né venire a sapere. Dovevamo fare grandi cose, purtroppo non sarà più possibile”, ha fatto sapere il collega e amico Gianpaolo Castaldo che non si aspettava di certo di ricevere la notizia della morte di Luisa Mann Buoni. La Buoni, voce rock e speaker di Radio2, aveva condotto ...

“Mi manchi!”. Incidente stradale - muore un giovane 27enne. Lutto nel mondo del calcio. Il dolore degli amici : Lutto nel mondo del calcio. Drammatico l’epilogo di un Incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo le strade della provincia di Siracusa, in Sicilia. Il team manager del Siracusa calcio Davide Artale di 27 anni è morto la notte scorsa in un Incidente stradale in contrada Spinagallo, a quindici chilometri da Siracusa: nell’impatto è rimasto ferito al collo e con un lieve trauma cranico Maurice Gomis, 20 anni, portiere ...

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico - morto in un incidente Alex D'Errico : successo a Genova Il giovane calciatore aveva 25 anni. Fatale, per lui, un tragico incidente stradale Alex D'Errico , 25 anni e volto noto del calcio dilettantistico , ha perso la vita sabato scorso a ...

Lutto nel mondo del calcio : morto ex difensore di Fiorentina e Sampdoria [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 69 anni, Giancarlo Galdiolo, ex difensore della Fiorentina (dal 1970 al 1980) e della Samp (80-82). La notizia è arrivata direttamente dal figlio Alessandro attraverso un messaggio su Facebook: “Dopo una lunga malattia durata piu’ di 8 anni ci lascia un altro grande campione! Fai buon viaggio papa”. Galdiolo era affetto da una forma di demenza frontale temporale come ...

E' morto il calciatore Lorenzo Clavo. Giocò nella Carrarese - Lutto nella squadra : Carrara, 7 settembre 2018 - Un terribile male l'ha strappato all'affetto dei sui cari. Morire a 26 anni è ingiusto e lascia una scia di dolore indelebile tra chi resta e lo piange. Si è spento Lorenzo ...

Lutto nel mondo NBA : morto Richard DeVos - proprietario degl Orlando Magic : Si è spento nella giornata di ieri, all’età di 92 anni, Richard DeVos proprietario degli Orlando Magic dal 1991 mondo NBA a Lutto, per una tragica notizia che ha gettato nello sconforto specialmente i fan degli Orlando Magic: nella giornata di ieri è morto Richard DeVos, proprietario della franchigia della Florida. DeVos aveva rilevato il team nel 1991, due anni dopo l’entrata della franchigia in NBA. Il commissioner NBA, Adam Silver, ha ...

Lutto nel mondo della Lega. Morta l'ex consigliere Silvia Cavalli. Salvini : "Continua ad aiutarci da lassù" : Lutto nel mondo della Lega Nord. Silvia Cavalli , 31 anni, ex consigliere e giovane militante del Carroccio, è morto stroncata da un tumore. Commozione e sgomento all'interno della Lega. Il leader ...

Lutto nel mondo della Lega. Morta l'ex consigliera Silvia Cavalli. Salvini : "Continua ad aiutarci da lassù" : Lutto nel mondo della Lega Nord. Silvia Cavalli, 31 anni, ex consigliere e giovane militante del Carroccio, è morto stroncata da un tumore. Commozione e sgomento all'interno della Lega. Il leader Matteo Salvini ha scritto un messaggio su Twitter per ricordare la compagna di partito."Buon viaggio Silvia, hai combattuto come una Leonessa, da leghista, ma la malattia bastarda alla fine ha vinto. Anzi, no. Hai vinto tu, ha vinto il tuo sorriso. Un ...

Morto il padre di Claudio Brachino - direttore di Videonews/ Ultime notizie : Lutto nella redazione Mediaset : Morto il padre di Claudio Brachino, direttore di Videonews. Ultime notizie: lutto nella redazione Mediaset, per la scomparsa del genitore del noto giornalista (Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:57:00 GMT)