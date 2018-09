L’uomo più veloce del mondo sfida la mente più veloce del mondo! Su Infinity ecco Flash 4

L’uomo del Giorno - Mario Jardel : uno dei più grandi goleador d’Europa - poi il declino : Mário Jardel nato Fortaleza il 18 settembre 1973, è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante. Punta dallo spiccato senso del gol, è stato uno degli attaccanti più prolifici di fine anni novanta e primi anni 2000. Ha vinto la Scarpa d’oro nel 1999 e nel 2002, oltre alla classifica marcatori della Primeira Liga per ben cinque volte.[2] È l’unico calciatore della storia ad essersi laureato capocannoniere sia in Copa ...

L’uomo del giorno – Paolo De Ceglie - l’esperienza alla Juventus quella più importante : 1/9 De Ceglie (Foto LaPresse/Daniele Badolato) ...

Il più antico disegno realizzato dall'uomo : Nove linee rosse su un pezzetto di roccia, in Sudafrica: lo ha trovato un archeologo italiano, fu probabilmente tracciato dall'Homo sapiens 73mila anni fa

L'uomo della moda più potente che non avete mai sentito nominare : È Imran Amed, il fondatore della rivista "Business of Fashion", considerata la più autorevole e influente del settore

Jack Ma - L’uomo più ricco della Cina lascia Alibaba : “Non voglio morire in ufficio - meglio in spiaggia” : Lunedì prossimo Jack Ma, l’uomo più ricco della Cina, abbandonerà la carica di presidente esecutivo del colosso dell’e-commerce Alibaba, che aveva fondato nel 1999 nel suo appartamento di Hangzhou, per dedicare più tempo ad attività di filantropia nel settore dell’istruzione. Lo ha annunciato lo stesso Ma al New York Times spiegando di rimanere nel consiglio di amministrazione dell’azienda per seguirne l’evoluzione. Già qualche tempo fa aveva ...

«Sono L’uomo più felice del mondo : vi svelo la mia ricetta» - Buone Notizie in edicola gratis : Lui è Meik Wiking, 40enne di Copenaghen, amministratore delegato dell’Happiness Research Institute. Il segreto? Il fattore «Hygge». Oggi Buone Notizie gratis in edicola

Dieta uguale ma L’uomo dimagrisce più velocemente : Dieta uguale ma lui dimagrisce più velocemente di noi. Non è un"impressione, e a confermarlo è uno studio condotto su 2,224 soggetti e pubblicato sulla rivista Diabetes, Obesity and Metabolism.Tutti gli adulti presi in considerazione erano in sovrappeso e a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, infatti i livelli di zucchero nel sangue erano leggermente sopra la norma.La Dieta ipocalorica della durata di otto settimane, a cui sono stati ...

Non è l’estate più calda del secolo. Ma l’afa e il mare bollente sono anche colpa delL’uomo : A causa della catastrofe genovese, questo post esce con una settimana di ritardo. Per un baby-boomer come me, il disastro tocca le corde più intime, l’intero vissuto professionale da ingegnere civile, il bilancio e l’orizzonte di una vita. Non mi sento ancora di scrivere qui su quanto successo nella città dove sono nato. Non saprei come rispondere ai commenti. E mi scuso con chi mi ha chiesto di farlo. Prossimamente lo farò. A partire da giugno, ...

Inter - il colpo Keita più importante di Modric : ecco perchè l’attaccante è L’uomo perfetto per Spalletti : L’Inter si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione, obiettivi importanti tra campionato e Champions League. La dirigenza nerazzurra pensa in grande, messi a segno colpi veramente super e che hanno aumentato di molto la qualità della squadra. La difesa è solida dopo gli arrivi di Vrsaljko, De Vrij e Asamoah, il 4-2-3-1 richiede attaccanti in grado di fare la differenza. Perisic è già una certezza, Nainggolan ...

La cosa costruita dall'uomo che si avvicinerà di più al Sole : È la sonda Parker Solar Probe, che la NASA spedirà nello Spazio domenica dopo un problema al primo lancio

Novara. Morto Lorenzo Berzero L’uomo più anziano d’Italia : E’ Morto Lorenzo Berzero, l’uomo più anziano d’Italia. Aveva spento da cinque mesi 110 candeline. Nato il 2 marzo 1908 a

Morto a 110 anni L’uomo più vecchio d’Italia : E’ Morto ieri a Novara, all’età di 110 anni e 5 mesi, l’uomo più vecchio d’Italia, Lorenzo Berzero. Nato il 2 marzo del 1908 a San Germano Vercellese (Vc), aveva fatto il conduttore di cavalli e poi l’operaio in una cooperativa. Sua moglie è morta nel 1995, suo figlio Giuseppe pochi anni fa. Quattro anni fa è stato operato per un tumore, superando l’intervento senza complicazioni. Qualche anno fa era stato ...

Sono giapponesi la donna e L’uomo più anziani del mondo : 115 e 113 anni : Il Giappone continua ad essere il paese con il più alto numero di longevi al mondo.Continua a leggere