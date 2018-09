L'Unione Europea indaga su BMW - Volkswagen e Daimler : L'Unione Europea apre un'indagine contro i maggiori produttori di auto tedeschi. Al centro dell'inchiesta la possibile violazione delle regole sulla concorrenza da parte di BMW , Volkswagen e Daimler .

Sergio Mattarella rimprovera il governo : 'Nessuno può mettere in discussione l'Unione Europea' : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice la sua: 'No a mercanteggiamenti sul bilancio e nazionalismi. Nessuno può mettere in discussione l'Ue'. Un chiaro messaggio alla linea politica del governo e, in particolare, al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che non nasconde una certa insofferenza per questa Europa unita. 'L'Italia è un contributore attivo dell'Unione. Ma mi ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella difende l'Unione Europea - Salvini litiga (15 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella difende l'Unione Europea. Matteo Salvini in guerra con i ministri dell'Ue. (15 settembre 2018).(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Il Programma dell’Unione Europea Copernicus monitora lo strato di ozono : Se pensiamo a un decennio fa, potrebbe sembrare che siano diminuite le notizie riguardanti il buco nello strato di ozono che ogni anno si forma sopra l’Antartide. Nonostante ciò, questo non significa affatto che il buco sia scomparso. Il prossimo 16 settembre, per celebrare la Giornata Internazionale per la Salvaguardia dello strato di ozono, Copernicus AtmosphereMonitoring Service (CAMS) – attuato dallo European Centre for Medium-Range ...

Mattarella bacchetta il governo e difende l'Unione europea : Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci sono dubbi. Il futuro dell'Unione europea sarà migliore senza nazionalismi e mercanteggiamenti. La prima carica dello Stato, parlando al vertice di Arraiolos, che riunisce 13 presidenti di Paesi europei per disvutere del futuro dell'Unione, ricorda di essere "nato durante i bombardamenti" e di aver per questo "un'innata diffidenza, e un'innata idiosincrasia verso qualunque pericolo di ...

Matteo Salvini sulla copertina del Time : “Lo zar dell’immigrazione in missione per disfare l’Unione Europea” : Matteo Salvini finisce sulla copertina del settimanale americano Time. "Il nuovo volto dell'Europa: Matteo Salvini, lo zar dell'immigrazione in Italia. E' in missione per disfare l'Unione Europea" è il titolo del servizio con intervista dedicato al ministro dell'Interno e vicepremier del governo Conte.Continua a leggere

L’Unione Europea approva la discussa direttiva sul copyright : La direttiva sul copyright che nelle scorse settimamane era stata bocciata, è tornata al parlamento europeo dopo essere stata rivista ed è stata approvata con 438 voti a favore, 226 contro, 39 astenuti. La direttiva ha ricevuto un consenso molto elevato nonostante sia stata modificata marginalmente rispetto alla sua prima versione. Cosa comporta l’approvazione della direttiva Gli articoli 11 e 13 sono quelli che hanno generato più scalpore ...

L’Unione Europea ha rinnovato le sanzioni alla Russia (col voto favorevole dell’Italia) : Il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso di rinnovare per altri sei mesi le sanzioni alla Russia introdotte nel marzo 2014 per avere sostenuto l’invasione dell’Ucraina orientale. Le sanzioni interessano in tutto 155 persone e 44 società vicine al governo russo, che The post L’Unione Europea ha rinnovato le sanzioni alla Russia (col voto favorevole dell’Italia) appeared first on Il Post.

Diciotti - Conte : “Basta accoglienza indiscriminata. Responsabilità è dell’Unione Europea” : “Quello che è cambiato rispetto al passato è che l’Italia non è più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti, contribuendo seppure involontariamente a incrementare il traffico di esseri umani e supplendo alla Responsabilità che spetta all’Unione europea, ottundendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato membro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa al Senato sul ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Segnali positivi dall’Unione Europea per l’assegnazione dell’appalto a Fincantieri” : “Segnali positivi” dall’Unione europea per l’affidamento dei lavori di ricostruzione del Ponte Morandi a Fincantieri. Lo riferisce in audizione alla Camera il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che precisa: “In questi minuti è in corso un incontro a Bruxelles per verificare se si possa derogare al Codice degli Appalti al fine di procedere con l’assegnazione immediata, senza gara, a un soggetto pubblico ...

AstroCamp 2018 : l’astronomia riunisce in Portogallo studenti provenienti da vari Paesi dell’Unione Europea : Dal 5 al 19 di agosto di quest’anno si è tenuto l’AstroCamp 2018 nel paesaggio protetto del Centre for Environmental Education and Interpretation of the Corno de Bico a nord del Portogallo. L’AstroCamp è un programma accademico d’astronomia per studenti liceali durante l’estate. Lo scopo è quello di riunire studenti di diversi background ed esperienze di vita, ma con una passione in comune: l’astronomia. Durante le sue due settimane, gli ...

L’Unione Europea descritta con un romanzo : Si chiama "La capitale", lo ha scritto l'austriaco Robert Menasse, e inizia con un maiale inarrestabile nel centro di Bruxelles The post L’Unione Europea descritta con un romanzo appeared first on Il Post.