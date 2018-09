«L' ultimatum è scaduto» | Asia Argento dichiara guerra all' ex amica Rose McGowan

"L'ultimatum è scaduto. Ho contattato gli avvocati". Guerra aperta tra Asia e Rose : "L'ultimatum di 24 ore è scaduto. Ti informo che ho contattato Mishcon de Reya (uno studio legale, ndr) per lavorare su inganno, frode, coercizione e diffamazione. Ti contatteranno a breve". Le scuse non sono pervenute e con un post apparso sul suo profilo Twitter, Asia Argento lancia il suo avvertimento all'ex amica Rose McGowan: agirà per vie legali per smentire le sue parole. L'attrice italiana aveva rilasciato un post sui ...