Luigi Di Maio | Pronto ddl per tagliare 345 parlamentari

Reddito di Cittadinanza - Luigi Di Maio infuriato potrebbe saltare qualche nome : Vertice manovra, rumor: Di Maio infuriato su Reddito di Cittadinanza. Medita avviso di sfratto Reddito di Cittadinanza sempre più a rischio, per lo meno nella forma e nei modi auspicati dal M5S: il vertice sulla manovra di ieri sarebbe stato infuocato, anche se il viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia, afferma: “Al vertice c’ero anche io” e “leggo di contrasti che in realtà non ci sono”. Intervenendo a Radio Anch’io su Radio 1 sul ...

Mario Monti - bastonata a Luigi Di Maio : 'Se l'Italia oggi è messa così male...' : Interviene a gamba tesa nel dibattito già rovente sulla legge finanziaria, l'ex presidente del Consiglio Mario Monti . Lo fa a proposito del tira e molla tra Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria , del quale prende le difese, bastonando invece il vicepremier pentastellato. 'Se l'Italia è messa oggi molto peggio di tanti altri Paesi europei è perché in un passato lontano ...

Luigi Di Maio - lo sfogo brutale contro il ministro Tria : 'Non hanno capito - così va a casa' : I margini nella prossima manovra sono a dir poco limitati, il ministro dell'Economia è stato fin troppo chiaro nell'ultimo vertice a palazzo Chigi davanti al premier Giuseppe Conte, il vice Matteo ...

Luigi Di Maio - affondo contro Giovanni Tria : 'La manovra? Un ministro serio i soldi li trova' : Altissima tensione nel governo, dove come ampiamente previsto la manovra sta creando non pochi grattacapi. Nel testo, infatti, si gioca su più fronti: flat tax, reddito di cittadinanza e revisione ...

ENRICO MENTANA - LA BATTUTA SU Luigi DI MAIO E MATTEO SALVINI/ Video : "Siamo vicini al test di gravidanza" : Ospite di Tagadà, ENRICO MENTANA ha commentato l'attuale legame tra LUIGI Di MAIO e MATTEO SALVINI con una BATTUTA: "Siamo vicini al test di gravidanza". Ma come accade anche nelle...(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:08:00 GMT)

Luigi Di Maio : "L'italiano fa moda : è tra le lingue più studiate al mondo" : "Nel mondo sta continuando a crescere una immagine dell'Italia sempre più legata alle cose ben fatte e alla cultura del bello". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio, a margine dell'esposizione internazionale delle calzature.La lingua italiana "non a caso - ha aggiunto - viene studiata sempre di più nel mondo. È una delle lingue più studiate perché è fa moda ed è legata alla nostra cultura. La ...

Giuseppe Conte - verso la crisi : 'Vado avanti da solo'. La sfida a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Dopo l'approvazione del decreto "salvo intese" e le polemiche e i retroscena che si sono scatenati, Giuseppe Conte si sente vittima di un complotto. E con i suoi collaboratori si sfoga: "Io ascolto sempre tutti volentieri, ma le nomine le decido io. L'ultima parola, anche sul commissario per Genova, sarà la mia". -- Insomma, il presidente del Consiglio va avanti da solo. Non è un premier fantoccio e se è vero che non può agire in totale ...

Luigi Bisignani sputtana Luigi Di Maio : 'Cos'ha fatto all'insaputa di Conte e Mattarella'. Azzardo fatale : Pochi ne parlano, ma c'è un Azzardo che Luigi Di Maio potrebbe pagare carissimo. A svelarlo è Luigi Bisignani , sul Tempo : 'A insaputa di Mattarella e Conte nasce il Ministro per il digitale ', nuova ...

Luigi Di Maio : “Non esiste neanche lontanamente ipotesi uscita dell’Italia dalla Ue” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in una intervista a El Mundo torna a parlare di Europa: "Gli egoismi dei vari Stati membri dovrebbero essere messi da parte, almeno in presenza di fenomeni incontrollabili che riguardano tutto il Continente". E sull'economia dice: "Non possiamo permetterci di avere un’altra situazione come quella verificatasi in Grecia".Continua a leggere

Silvio Berlusconi - il 'segnale' da Matteo Salvini : 'Da lui mi posso fidare' - perché ora Luigi Di Maio trema : 'Di lui mi posso fidare'. Silvio Berlusconi ha ricevuto da Matteo Salvini , nero su bianco, il segnale che attendeva: l'alleanza tra Lega e Forza Italia è ancora viva, e soprattutto c'è la garanzia da ...

Manovra azzardata - pensioni e taglio delle tasse : i pochi soldi li sperpererà Luigi Di Maio : La prima Manovra del governo gialloverde si avvicina ai trenta miliardi : 12,6 per sterilizzare l' Iva, 3,5 per le spese indifferibili e il resto per finanziare le promesse elettorali dei due partiti ...

Luigi Di Maio messo nel sacco da Giovanni Tria. Guido Crosetto - indiscrezione-bomba : 'Non gliene frega nulla' : È Giovanni Tria , l'ultra-tecnico titolare dell'Economia , il vero padrone dell'esecutivo. Complice un Giuseppe Conte carente di personalità e privo di poteri effettivi, da contratto Lega-M5s . E ...

Il vicepremier Luigi Di Maio : 'Taranto non ha musei degni della Magna Grecia' : La citta' di Taranto non avrebbe musei degni della Magna Grecia. Lo ha dichiarato in diretta tv ieri, su Rai 3, il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Le dichiarazioni del vicepremier non sono state gradite alla direttrice del Museo Nazionale di Taranto, Eva Dell'Innocenti, che ha ricordato in un post su Twitter come la citta' abbia uno dei musei più importanti al mondo. Insomma una gaffe che sta facendo discutere gli addetti ai ...

Licia Ronzulli : 'Chi è davvero Luigi Di Maio. Chiudiamo lui - non le domeniche' : Caro Direttore, davanti all'ennesima proposta statalista e dirigista di Di Maio, che vorrebbe con una legge tener chiusi i negozi di domenica, non basta più indignarsi soltanto a parole, non basta più ...