L' Overwatch World Cup arriva a Parigi

eurogamer

: L'#OverwatchWorldCup sbarca a Parigi questo venerdì. - Eurogamer_it : L'#OverwatchWorldCup sbarca a Parigi questo venerdì. - HERC_1982 : RT @AzzurriOw: ???? Tra qualche ora i nostri #OWAzzurri partiranno per Parigi! Nel mentre date un'occhiata ai team e alle dirette #Twitch del… - AzzurriOw : ???? Tra qualche ora i nostri #OWAzzurri partiranno per Parigi! Nel mentre date un'occhiata ai team e alle dirette… -

(Di martedì 18 settembre 2018) L'Cup si trasferisce in Europa, per la precisione a, dove questo venerdì avrà inizio la tappa finale della fase a gruppi 2018. L'appassionato pubblico locale farà il tifo per tre giorni a La Grande Arche, nella capitale francese, dove sei squadre si affronteranno per conquistare due posti nella Top 8 dell'Cup, che si svolgerà alla BlizzCon di quest'anno.I ragazzi della nazionale Italiana cercheranno di guadagnarsi l'accesso alle fasi finali dellaCup, ma dovranno vedersela con le favoritissime Francia e Regno unito, che vantano diversi giocatori partecipanti allaLeague. Anche Germania, Paese Bassi e Polonia non vedono l'ora di mettere in mostra i loro talenti e sicuramente si faranno valere nel corso del week-end.Read more…