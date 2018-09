Lotta | Mondiali Junior 2018 | azzurri fuori dai giochi per l’oro nella greco-romana

Lotta - Mondiali junior 2018 : Giovanni Freni eliminato agli ottavi - Mirco Minguzzi rientra ai ripescaggi : Si chiude la prima giornata dei Mondiali junior 2018 di Lotta in corso a Trnava (Slovacchia), con le prime qualificazioni e semifinali di greco-romana. Impegnati gli italiani Giovanni Freni (-55 kg) e Mirco Minguzzi (-77 kg): il primo termina la sua avventura agli ottavi di finale, sconfitto dal coreano Kim Doohoon per 6-8; il secondo invece può ancora sperare nei ripescaggi dopo essere stato battuto al primo turno dall’indiano Sajan ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia verso il podio e il pass olimpico! Lotta con Bulgaria e Russia per il titolo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, concorso generale a squadre: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i probabili convocati dell’Italia. Ultimi balLottaggi per il ct Cassani : Il Mondiale si avvicina. Domenica 30 settembre andrà in scena in quel di Innsbruck l’attesissima prova iridata per il Ciclismo su strada per quanto riguarda gli uomini Elite, ovviamente la più spettacolare di tutto il programma in terra austriaca. I giorni passano e a breve arriverà il momento di fare delle scelte: ci sta pensando sicuramente da tempo il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani, che sta valutando cosa meglio fare ...

Lotta - dieci azzurri in gara a Varsavia per conquistare punti importanti in vista dei Mondiali : Questa la presentazione del team coach azzurro Lucio Caneva alla Gazzetta dello Sport: " L'importanza di questa gara è data dal fatto che fa parte del circuito chiamato 'ranking series', ovvero in ...

Lotta - dieci azzurri in gara a Varsavia per conquistare punti importanti in vista dei Mondiali : Questo fine settimana si volgerà a Varsavia il Torneo Internazionale di Polonia di Lotta. Una gara che fa parte del circuito ranking series e che assegna punti importanti per decretare le teste di serie dei Mondiali di Budapest di fine ottobre. In gara troveremo dieci azzurri, che cercheranno quindi risposte importanti in vista della rassegna iridata, anche per ottenere la convocazione. Tra di loro spicca l’assenza di Frank Chamizo, numero uno ...

Italia - Mancini : 'Vogliamo tornare a Lottare per i Mondiali e gli Europei' : Vogliamo tornare a lottare per il campionato del mondo e per il campionato d'Europa. Questa è la nostra forza, vogliamo arrivarci anche in fretta". NAZIONALE - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Ciclismo - Mondiali 2018 : i probabili convocati dell’Italia. Tra certezze - dubbi e possibili balLottaggi : Mancano poco più di tre settimane ai Mondiali in linea di Ciclismo che si svolgeranno ad Innsbruck il prossimo 30 settembre. Quello austriaco sarà un percorso per scalatori puri, tra i più impegnativi di sempre. Di sicuro una rassegna iridata di questo genere non si vedeva da Duitama 1995, quando Marco Pantani vinse il bronzo alle spalle degli spagnolo Abraham Olano e Miguel Indurain. Il ct dell’Italia Davide Cassani diramerà le ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis ottimi in qualifica - si Lotta per la finale : Giovanni Pellielo si mette subito in luce nella prima giornata di qualificazioni per il trap ai Mondiali 2018 di Tiro a volo. A Changwon (Corea del Sud) l’icona azzurra della specialità si trova in settima posizione con 73 piattelli colpiti su 75: tre round ottimi per il 48enne che punta all’ottava Olimpiade della sua carriera. Il piemontese ha commesso due errori nelle prime due serie (al 17^ nel primo round e al 20^ nel secondo), ...

Volley - l’Italia si lancia verso i Mondiali in casa : quali azzurri convocati? Titolari certi - due balLottaggi per completare la rosa : Mancano tre settimane all’esordio dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese. Domenica 9 settembre gli azzurri scenderanno in campo al Foro Italico di Roma per affrontare il Giappone nel match inaugurale della rassegna iridata: sotto le stelle della capitale, la Nazionale sarà sostenuta da 10mila spettatori in una notte che speriamo diventi magica e che sia l’inizio di una ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 2018 : anche il due senza maschile vola in finale. Domani inizia la Lotta per le medaglie : Terza giornata di gare dei Mondiali Under 23 di Canottaggio di Poznan (Polonia). anche oggi gli equipaggi azzurri hanno mostrato un’ottima forma e sale a quota sette il numero di finali raggiunte, in cui Domani i nostri portacolori si giocheranno le medaglie. Andiamo quindi a scoprire i risultati della giornata odierna. Partiamo dal due senza maschile di Raffaele Giulivo e Andrea Maestrale che vola in finale. La barca azzurra ha chiuso la ...

GuLotta c'è! Ai Mondiali cinesi ottenuta la qualificazione al main draw : Si è aperta anche per la castelvetranese Loreta Gulotta la rassegna iridata di scherma 2018 in corso a Wuxi , Cina, . La trentunenne nativa di Salemi , Tp, ha infatti affrontato e superato con merito ...

Scherma - Mondiali 2018 : anche Loreta GuLotta accede al tabellone principale nella sciabola : Tutti gli azzurri in gara hanno superato la fase di qualificazione ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). L’ultima a strappare il pass per il tabellone principale è stata Loreta Gulotta nella sciabola. La siciliana ha ottenuto la qualificazione diretta al termine della fase a gironi, superata con quattro vittorie e due sconfitte. L’azzurra ha battuto infatti la tailandese Srinualad 5-1, l’ucraina Voronina 5-0, l’atleta di Singapore Lee Ann ...

Volley - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Tra certezze - balLottaggi e possibili sorprese : L’Italia ha incominciato la marcia verso i Mondiali di Volley maschile che si giocheranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si è radunata a Cavalese per un primo collegiale (con alcune assenze come quelle di Zaytsev e Juantorena). Scatta anche la lotta per i 14 posti a disposizione, tutti vorranno essere presenti ai Mondiali e la concorrenza interna sarà spietata: vediamo nel dettaglio quali saranno le ...

LIVE Pagelle Belgio-Inghilterra - Mondiali 2018 : si gioca per il podio iridato e per la Lotta tra Kane e Lukaku nella classifica marcatori : Di seguito le Pagelle LIVE della finale per il terzo posto dei Mondiali 2018 tra Belgio e Inghilterra. BELGIO (3-4-3) Courtois Alderweireld Kompany Vertonghen Meunier Tielemans Witsel Chadli De Bruyne Lukaku E.Hazard INGHILTERRA (3-5-2) Pickford Maguire Stones Jones Rose Delph Dier Loftus-Cheek Trippier Kane Sterling Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...