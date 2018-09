L' occupazione torna ai livelli pre-crisi | 53mila posti fissi in più

Aumentano i posti fissi - l'occupazione torna ai livelli pre-crisi : Prosegue spedita la crescita dell'occupazione: secondo la nota trimestrale congiunta realizzata da Istat, Ministero del lavoro, Inps, Inail e Anpal, nonostante il rallentamento della crescita del Pil, ...

Spagna - ad agosto torna ad aumentare la disoccupazione : Teleborsa, - Forte crescita ad agosto per la disoccupazione in Spagna. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese in esame si è registrato un aumento dei disoccupati di 47.047 ...

Istat : disoccupazione al 10 - 4 per cento - torna ai livelli del 2012 : Il tasso di disoccupazione scende a luglio al 10,4%, con un calo di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, tornando ai livelli di marzo 2012. Lo ha comunicato l’Istat precisando che è in calo anche la disoccupazione giovanile, scesa il mese scorso al 30,8% (-1,0 punti), ovvero al minimo da ottobre 2011. A luglio gli occupati sono diminuiti dello 0,1% (-28.000 unità) rispetto a giugno, mese in cui si era già registrato un calo di 41.000 ...

A giugno torna a salire la disoccupazione : 10 - 9% | Record per i contratti a termine : Il tasso delle persone con un lavoro scende al 58,7%. Minimo storico per gli inattivi, oggi pari al 33,9%, 27mila in meno in un mese. Il carrello della spesa al 2,3%

