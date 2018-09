L' Italia è calciocentrica | cartellini e cifre iperboliche Il Volley è umiltà | uno

huffingtonpost

(Di martedì 18 settembre 2018) I giocatori li chiama tutti per nome. "Osmany, Simone, Ivan, Max, Pippo", ha la voce giocosa e squillante come se fosse ancora dentro quello spogliatoio. Andrea Lucchetta dalla "Generazione di fenomeni" è passato al tavolo di commento. Le sue telecronache accompagnano gli azzurri, tra critiche e messaggi d'amore, lui spiega che: "La poetica, i sillogismi, servono a far appassionare a questo sport quante più persone possibili". I Mondiali distanno macinando ascolti e a seguire la pallavolo si avvicinano molti neofiti. Capirete perché il suo stile deve passare per metafore. "Per rendere più comprensibile il linguaggio tecnico, non tutti sanno cosa sia una Pipe".l'è ancora?Purtroppo sì. È una bolla speculativa di. Però gli altri sport stanno crescendo, penso al basket, al ...