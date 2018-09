L’Italia del Neorealismo protagonista a New York

Ginnastica ritmica – Campionati del Mondo : L’Italia brilla a Sofia - medaglia d’oro per le azzurre nel misto : La Nazionale italiana ha conquistato ben tre medaglie da individualiste, uno storico oro nel misto e l’argento nel concorso all-around La Ginnastica ritmica italiana, in questi ultimi giorni, è tornata a far parlare di sé: in occasione dei Campionati del Mondo di Sofia, infatti, le Farfalle hanno conquistato ben tre medaglie da individualiste, uno storico oro nel misto e l’argento nel concorso all-around, che ha permesso alle ragazze di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : quando torna in campo L’Italia? Date - orari e tv delle prossime partite della seconda fase : Dopo aver vinto le prime due partite della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, per i giocatori italiani è tempo di rituffarsi nella preparazione all’imminente campionato italiano. La Nazionale azzurra tornerà in campo a novembre, quando sarà opposta alla Lituania il 29, e a dicembre, quando il 2 andrà in Polonia. Successivamente, la terza finestra vedrà in campo gli azzurri il 22 febbraio contro l’Ungheria e ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati delL’Italia ai raggi X. Da Nibali a Moscon passando per Aru - azzurri all’attacco : Poco meno di due settimane alla prova più attesa dell’anno: domenica 30 settembre è in programma la gara in linea del Mondiale di Ciclismo per quanto riguarda gli uomini elite. Percorso davvero durissimo in quel di Innsbruck, che favorirà sicuramente gli scalatori con molto fondo. Ieri sono state diramate da Davide Cassani le convocazioni per quanto riguarda l’Italia: andiamo a scoprirle ai raggi X. Fabio Aru (UAE Team Emirates): è ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Suzuki al fianco delL’Italia a Innsbruck : Suzuki con FCI ai Mondiali di Innsbruck. Per la terza stagione consecutiva Suzuki è accanto alla Federazione Ciclistica Italiana come Main Partner. Il logo Suzuki è presente sulla nuova maglia che sarà indossata dalle Nazionali di Ciclismo nelle competizioni di tutte le specialità Suzuki è fiera di poter annunciare il rinnovo dell’accordo che la vede Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana dal settembre 2016. La firma è stata ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Presentata la divisa delL’Italia : blu e nero per Innsbruck : Presentata la divisa degli azzurri per i Mondiali di Ciclismo su strada 2018 di Innsbruck Sono stati annunciati questa mattina gli 11 convocati di Davide Cassani per la prova in linea dei Mondiali di Innsbruck di Ciclismo 2018. Il ct azzurro ha deciso di non poter fare a meno di Nibali e Aru, nonostante non siano in splendida forma a causa delle cadute alla Vuelta (per il sardo) e al Tour de France (per il messinese). In occasione ...

Olimpiadi Invernali - Sapporo ritira la candidatura per i Giochi del 2026 : una sfidante in meno per L’Italia : La città giapponese ha deciso di ritirare la propria candidatura a causa dei gravi danni subiti dopo il recente terremoto Sapporo rinuncia alla candidatura per le Olimpiadi Invernali del 2026. La decisione, ufficializzata oggi dal Cio dopo un incontro a Losanna con i rappresentanti del Comitato olimpico giapponese e della città di Sapporo, è stata presa a causa dei gravi danni causati dal recente terremoto che ha provocato la morte di 41 ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2019 : bilancio positivo per L’Italia nel primo test ufficiale sul campo di regata olimpico : La prima tappa di Coppa del Mondo di Vela disputata ad Enoshima si è chiusa per l’Italia con un bottino finale di tre podi conquistati da Tita-Banti (secondi) e Bissaro-Frascari (terzi) nei Nacra 17 e da Di Salle-Dubbini nel 470 femminile. Il bilancio dunque può considerarsi positivo e ciò fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dato che gli atleti hanno gareggiato per la prima volta sul campo di regata olimpico. La ...

Europeo Enduro per Nazioni : splendida vittoria delL’Italia a Kielce : L’Italia conquista nuovamente l’Europeo Enduro per Nazioni Un altro grande risultato per la Maglia Azzurra. A Kielce, in Polonia, l’Italia ha conquistato il Campionato Europeo Enduro per Nazioni, replicando il primo posto ottenuto nel 2017. La competizione, iniziata venerdì e terminata oggi, ha visto i piloti sfidarsi nelle prime due giornate di Enduro tradizionale e nella finale di cross odierna. A rappresentare la nostra nazionale ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : presentata la maglia delL’Italia per la rassegna iridata! : A margine dell’annuncio della preselezione italiana per i Mondiali di Ciclismo su strada di Innsbruck, è stata presentata ufficialmente anche la maglia che gli azzurri indosseranno nelle prove iridate in programma in Austria. Il CT Davide Cassani ed il presidente della FederCiclismo, Renato Di Rocco hanno svelato la divisa degli azzurri. Si tratta di una maglia leggera ed aerodinamica, sulla quale campeggeranno diversi sponsor, tra i quali ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : tutti i convocati delL’Italia! Uomini - donne - Under23 e juniores : Giornata di presentazioni a Milano per quanto concerne la Nazionale italiana di Ciclismo su strada prossima a partecipare ai Mondiali 2018 di Innsbruck (Austria). Davide Cassani ha diramato un elenco di 11 corridori per quanto concerne la corsa dei professionisti e potendo gareggiare 8 il 30 settembre, appare evidente che Cassani voglia riservarsi un po’ di tempo per pensarci: Questi i nomi: Fabio Aru (UAE Team Emirates), Gianluca ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati delL’Italia! Cassani ne chiama 12 - ultimi dubbi da sciogliere. Presenti Nibali - Aru e Moscon : E così i veli sono stati tolti sulla Nazionale italiana di Ciclismo di Davide Cassani che prenderà parte ai Mondiali 2018 a Innsbruck (Austria) per cercare di ottenere il meglio possibile. In realtà al 40° piano del grattacielo Generali a Citylife a Milano, la lista ha ancora dei nodi da sciogliere. Il ct Cassani, infatti, ha diramato un elenco di 12 corridori e non 10 (8 titolari e 2 riserve) come richiesto. L’ELENCO DEI convocati Fabio ...

Nell’interesse delL’Italia - sostegno trasversale al Progetto Savona : Nei giorni scorsi, il ministro per gli Affari europei Paolo Savona ha inviato ai governi dell'Unione e alla Commissione europea un Progetto già dal titolo opportunamente ambizioso: "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa". Il riferimento, come indicato nella premessa, a "una politeia, invece della consueta governance, esprime una politica per il raggiungimento del bene comune, mentre la seconda - mutuata ...

Baseball - Super6 2018 : tutte le partite delL’Italia. Date - programma - orari e tv : Si avvicina il debutto dell’Italia al Super 6 di Baseball 2018, prima edizione del torneo che, a Hoofddorp, unisce Baseball e softball in un unico (bellissimo) spazio con diversi campi dell’una e dell’altra specialità a pochi metri di distanza tra di loro. I 24 azzurri convocati giocheranno per quattro volte sul campo principale e per una volta, contro la Spagna, su un campo secondario, in contemporanea con Germania-Repubblica ...

L’uomo del giorno – Simone Perrotta - la gioia con la maglia delL’Italia : 1/4 20. Simone Perrotta - Consigliere FIGC ...