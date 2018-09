L' Italia cala il full | quinta vittoria in 5 gare Battuta anche la Slovenia

Così un disoccupato calabrese ha creato una delle pagine di politica più virali d'Italia : Il Corriere lo ha definito subito “l’uomo più potente d’Italia”. È andato ad intervistarlo a Taurianova, nella piana di Gioia Tauro, per ascoltare come ha fatto con il suo “sputtaniamotutti”, a diventare uno dei nodi più corposi della rete di pagine Facebook di contenuto politico. pagine non ufficiali, capaci di generare un traffico e una viralità sui social pari, se non superiore, ...

Naomi Rizzo/ Rappresenta la Calabria al concorso di bellezza (Miss Italia 2018) : Naomi Rizzo, con la fascia di Miss Miluna Calabria, è una delle 33 finaliste di Miss Italia 2018, in onda questa sera su La7 in diretta da Milano.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:00:00 GMT)

Giuliana Panzino/ La giovane reginetta gareggia per la Calabria (Miss Italia 2018) : Giuliana Panzino, 19 anni, è una delle finaliste di Miss Italia 2018. La reginette viva a Catanzaro Lido, dove si è appena diplomata al Liceo delle Scienze umane.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:25:00 GMT)

Volley - l'Italia cala il tris contro l'Argentina : Terza vittoria in tre partite per l'Italia ai Mondiali che si stanno disputando nel nostro Paese. Al Mandela Forum di Firenze Gli azzurri hanno sofferto ma hanno battuto anche l'Argentina...

Reggio Calabria : il Circolo Velico a Talamone al Campionato Italiano Giovanile Windsurf : Il progetto slalom Giovanile ha il compito di inserire, con la capacità del coach, i giovanissimi nel mondo del Windsurf. Quest'anno il Circolo ha conseguito con Matteo Azzarà il titolo mondiale ...

L'artista calabrese Angelo Ventimiglia all'Italian Contemporary Art di Chengdu : ... definito artista metamorfico, si ispira alla sua terra, la Calabria, una terra solida, fertile, selvaggia che trasuda storia e conserva le tracce di un passato fra i più gloriosi al mondo. Un ...

Ora lo ammette pure Frontex : calati dell'80% sbarchi in Italia : La politica che sta portando avanti il governo giallo verde sul tema dell'immigrazione, in particolare Matteo Salvini, sembra funzionare. Anzi funziona. E ora lo dice pure Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.Il numero di migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, infatti, in agosto è sceso a circa 1500, in calo del 62% da agosto 2017. I dati di Frontex sono chiari e non hanno bisogno ...

Ascolti TV | Giovedì 13 settembre 2018. Non Dirlo al mio Capo parte dal 22.4% - W L’Italia dal 5.1%. Cala ancora Vieni da Me (9.2%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.770.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video 1.903.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 l’incontro valido per i Mondiali di Volley 2018 Italia – Belgio ha interessato 2.215.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Pintus@Ostia Antica ha catturato l’attenzione di ...

Casa - in Italia cala il prezzo per l'affitto di una stanza : Teleborsa, - In Italia nell'ultimo anno si è assistito ad un calo, del 7,3%, nel prezzo delle stanze per studenti fuori sede. Il dato viene rivelato dall'Ufficio studi di idealista, che evidenzia come ...

AlItalia - dal 1° novembre triplicata offerta voli Reggio Calabria-Roma : Teleborsa, - Aumentano i collegamenti aerei dalla Calabria verso Roma grazie ad Alitalia . Dal 1° novembre l'ex compagnia di bandiera triplicherà il numero di collegamenti sulla rotta Reggio Calabria -...

Italia - indice Zew fiducia economia peggiora in settembre - cala a... : L'indice Zew che misura la fiducia degli investitori sull'economia Italiana peggiora a settembre, portandosi a -34,7 con una flessione di 4,9 punti.

Brunetta : Forza Italia non é scalabile : ANSA, - ROMA, 7 SET - Forza Italia non è "scalabile e non è nell'interesse di nessuno ragionare in questi termini". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Renato Brunetta, rispondendo a domande dei ...