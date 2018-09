huffingtonpost

: Lilian Thuram: 'Se vivessi in Italia mi vergognerei di Salvini' - HuffPostItalia : Lilian Thuram: 'Se vivessi in Italia mi vergognerei di Salvini' - me_dotti : RT @HuffPostItalia: Lilian Thuram: 'Se vivessi in Italia mi vergognerei di Salvini' - Inverno_72 : RT @MPaperoga: Se fossi Lilian Thuram mi vergognerei di vestire la maglia di una nazione che sfrutta ancora nel 2018 l'Africa come se fosse… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Alla domanda su come si troverebbe nell'di, ex grande campione di calcio francese e oggi impegnato in prima linea per combattere discriminazione e razzismo, non ha dubbi: "Troverei vergognoso vedere il mio paese rappresentato da un simile personaggio".In un'intervista rilasciata a Famiglia Cristiana il calciatore, ex Parma, Juventus e Barcellona, parla della sua preoccupazione per quella che secondo lui è un'ondata di razzismo che sta attraversando l'Europa.Sono preoccupato perché il razzismo è sempre una violenza e tante persone di pelle bianca non si stanno rendendo conto quanto può essere pericolosa l'ascesa dell'estrema destra in Europa. Il primo atto del razzismo è dire che la presenza di certe persone non è legittima.vede nella chiusura delle frontiere il segno più evidente della discriminazione ...