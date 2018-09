Lilian Thuram | ' Salvini? Se fossi italiano mi vergognerei di lui'

Lilian Thuram : "Se vivessi in Italia mi vergognerei di Salvini" : Alla domanda su come si troverebbe nell'Italia di Salvini, Lilian Thuram, ex grande campione di calcio francese e oggi impegnato in prima linea per combattere discriminazione e razzismo, non ha dubbi: "Troverei vergognoso vedere il mio paese rappresentato da un simile personaggio".In un'intervista rilasciata a Famiglia Cristiana il calciatore, ex Parma, Juventus e Barcellona, parla della sua preoccupazione per quella che secondo lui è ...