L’esposizione alle sostanze inquinanti dell’aria associata ad aumentato il rischio di

fondazioneserono

: RT @libertatesweb: La Crimea è russa, parola del Grande Fratello di Andreas Umland* Un saggio che puntualizza la situazione della Crimea i… - UmlandAndreas : RT @libertatesweb: La Crimea è russa, parola del Grande Fratello di Andreas Umland* Un saggio che puntualizza la situazione della Crimea i… - michelesicily : RT @cesaregiorgian1: Ho completato la revisione della collezione filatelica (60 fogli) sui vulcani (già campione d'Italia) per l'Esposizion… - PeppeBille : RT @cesaregiorgian1: Ho completato la revisione della collezione filatelica (60 fogli) sui vulcani (già campione d'Italia) per l'Esposizion… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Il Dipartimento di epidemiologia dell’Azienda Sanitaria Locale 1 di Roma e l’Agenzia di Protezione Ambientale della stessa città hanno valutato l’effetto dela variesuldi tumore e su altre cause di malattia e di decesso. L’area di Civitavecchia ha diverse fonti di inquinamento ambientale con effetti potenzialmente negativi per la salute, come accade in generale per le zone vicine a siti industriali. Bauleo e colleghi hanno arruolato tutti i residenti dell’area di Civitavecchia nel 1996 e li hanno seguiti fino al 2013. Su questi soggetti è stato valutato l’effetto deldi origine industriale, indicate con la sigla PM10 e a quelle dovute al traffico, denominate NOx, rispetto a dove le persone arruolate risiedevano. È stata presa in considerazione anche la zona vicina al porto di Civitavecchia. Per i calcoli ...