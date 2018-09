Lele Spedicato | in condizioni stazionarie il chitarrista dei Negramaro

Negramaro - condizioni stazionarie ma gravi per Lele Spedicato. Sangiorgi su Fb 'Resta qui con me' - Musica - Spettacoli : Sono stazionarie ma molto gravi le condizioni di Lele Spedicato , il chitarrista 37enne dei Negramaro che ieri è stato colto da un malore nella sua abitazione in Salento . Mentre si trovava in piscina ...

"Resta qui con me - fratello mio!". Sangiorgi e i Negramaro in visita in ospedale da Lele Spedicato : Giuliano Sangiorgi posta un nuovo messaggio sulla sua pagina facebook dedicato all'amico e collega Lele Spedicato: "Resta qui con me, fratello mio!". Sotto il post di Giuliano, migliaia le risposte e i commenti di supporto dei fan dei Negramaro per il chitarrista.Spedicato, che è ricoverato da lunedì in prognosi riservata al Vito Fazzi di Lecce a seguito di un'emorragia celebrale, è "stazionario", si apprende da fonti ...

Negramaro - il commovente messaggio di Sangiorgi per il chitarrista Lele Spedicato : 'Resta qui con me' : 'Resta qui con me, fratello mio!'. È questo il toccante messaggio d'amore dedicato a Lele Spedicato e pubblicato la scorsa notte dal leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi sul proprio profilo ...

Negramaro - emorragia cerebrale per Lele Spedicato : come sta?/ Ultime notizie - “parametri vitali buoni” : Emanuele Spedicato, in Rianimazione chitarrista Negramaro. Malore a bordo piscina per il musicista, che ha colpito due volte la testa. Ultime notizie: "devastante emorragia cerebrale"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:10:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA / Anticipazioni e ospiti 18 settembre : le condizioni di Lele Spedicato e Cybebullismo : La VITA in DIRETTA torna in onda oggi, 18 settembre, dopo la pausa di ieri per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Quali saranno i temi della giornata?(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:53:00 GMT)

Cauto ottimismo sulle condizioni di Lele Spedicato dei Negramaro - parlano i medici : “Stazionario” : Le condizioni di Lele Spedicato dei Negramaro sono stazionarie. parlano i medici del Vito Fazzi di Lecce dopo il primo bollettino diramato nelle ore scorse, nel quale confermavano la prognosi riservata dell'artista ricoverato a seguito di un'emorragia cerebrale e tuttora paziente della terapia intensiva della struttura. Stando alle ultime rassicurazioni dei medici che lo tengono sotto controllo, le condizioni di Emanuele Spedicato sarebbero ...

Lele Spedicato - il bollettino medico : 'Parametri vitali buoni - siamo ottimisti' : Sono 'stazionarie' le condizioni di Emanuele Spedicato , il 38enne chitarrista della band Negramaro ricoverato da ieri mattina in Rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia ...

Negramaro - Lele Spedicato ancora grave. Medici : un pizzico d'ottimismo - : Il chitarrista 37enne è stato ricoverato ieri per una emorragia cerebrale. I dottori dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce evidenziano che le condizioni sono stazionarie e i parametri vitali sono "buoni".

Negramaro - condizioni stazionarie ma gravi per Lele Spedicato - Musica - Spettacoli : Sono stazionarie ma molto gravi le condizioni di Lele Spedicato, il chitarrista 37enne dei Negramaro che ieri è stato colto da un malore nella sua abitazione in Salento . Mentre si trovava in piscina ...

Negramaro - buoni i parametri vitali di Emanuele Lele Spedicato : Sono “stazionarie” le condizioni di Emanuele Spedicato, il 38enne chitarrista dei Negramaro ricoverato da ieri mattina in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. I medici che lo tengono continuamente sotto controllo evidenziano che i parametri vitali di Lele, così come lo chiamano amici e fan, sono “buoni” e sottolineano che “l’assenza di peggioramenti” nella ...

Negramaro - emorragia cerebrale per Lele Spedicato. I medici : «Condizioni stazionarie - un pizzico di ottimismo» : Primo bollettino medico sulle condizioni di Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato per una emorragia cerebrale lunedì . Resta in prognosi riservata ma i medici parlano di un «pizzico ...

Lele Spedicato - condizioni stazionarie : il chitarrista dei Negramaro resta in Rianimazione : L'ufficio stampa della band ha diffuso il bollettino medico. Il quadro clinico non permette di sciogliere la prognosi

Lele Spedicato - chi è il chitarrista dei Negramaro : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroEmanuele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è stato colto da un malore lunedì 17 settembre. A trovarlo, privo di sensi a bordo piscina, nel mezzo della loro casa salentina, è stata la moglie Clio Evans, che per prima ha chiamato i soccorsi. Spedicato, 38 anni da compiersi il ...

Negramaro - Lele Spedicato come sta? Emorragia cerebrale - condizioni stazionarie/ Ultime notizie - ansia ematoma : Emanuele Spedicato, in Rianimazione chitarrista Negramaro. Malore a bordo piscina per il musicista, che ha colpito due volte la testa. Ultime notizie: "devastante Emorragia cerebrale"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:13:00 GMT)