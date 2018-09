Lele Spedicato | il bollettino medico | ' Parametri vitali buoni | siamo ottimisti'

Negramaro - Lele Spedicato ancora grave. Medici : un pizzico d'ottimismo - : Il chitarrista 37enne è stato ricoverato ieri per una emorragia cerebrale. I dottori dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce evidenziano che le condizioni sono stazionarie e i parametri vitali sono "buoni".

Negramaro - condizioni stazionarie ma gravi per Lele Spedicato - Musica - Spettacoli : Sono stazionarie ma molto gravi le condizioni di Lele Spedicato, il chitarrista 37enne dei Negramaro che ieri è stato colto da un malore nella sua abitazione in Salento . Mentre si trovava in piscina ...

Negramaro - buoni i parametri vitali di Emanuele Lele Spedicato : Sono “stazionarie” le condizioni di Emanuele Spedicato, il 38enne chitarrista dei Negramaro ricoverato da ieri mattina in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. I medici che lo tengono continuamente sotto controllo evidenziano che i parametri vitali di Lele, così come lo chiamano amici e fan, sono “buoni” e sottolineano che “l’assenza di peggioramenti” nella ...

Negramaro - emorragia cerebrale per Lele Spedicato. I medici : «Condizioni stazionarie - un pizzico di ottimismo» : Primo bollettino medico sulle condizioni di Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato per una emorragia cerebrale lunedì . Resta in prognosi riservata ma i medici parlano di un «pizzico ...

Lele Spedicato - condizioni stazionarie : il chitarrista dei Negramaro resta in Rianimazione : L'ufficio stampa della band ha diffuso il bollettino medico. Il quadro clinico non permette di sciogliere la prognosi

Lele Spedicato - chi è il chitarrista dei Negramaro : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroEmanuele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è stato colto da un malore lunedì 17 settembre. A trovarlo, privo di sensi a bordo piscina, nel mezzo della loro casa salentina, è stata la moglie Clio Evans, che per prima ha chiamato i soccorsi. Spedicato, 38 anni da compiersi il ...

Negramaro - Lele Spedicato come sta? Emorragia cerebrale - condizioni stazionarie/ Ultime notizie - ansia ematoma : Emanuele Spedicato, in Rianimazione chitarrista Negramaro. Malore a bordo piscina per il musicista, che ha colpito due volte la testa. Ultime notizie: "devastante Emorragia cerebrale"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:13:00 GMT)

Negramaro - il chitarrista come sta : le ultime notizie. Lele Spedicato - il malore davanti alla moglie incinta : come sta il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato, questa la domanda che si fanno oggi i fan e tutto il mondo della musica. come raccontato su Leggo.it il chitarrista dei Negramaro è stato...

Negramaro - restano gravi ma stazionarie le condizioni del chitarrista Lele Spedicato : L'emorragia cerebrale profonda ha indotto i medici a intervenire chirurgicamente per eseguire un drenaggio: il musicista era arrivato all'ospedale di Lecce già in coma

Negramaro : emorragia cerebrale per il chitarrista Lele Spedicato - è grave : Negramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourHa avuto un’emorragia cerebrale Emanuele Spedicato, «Lele» per la musica italiana. Il chitarrista dei ...

CLIO EVANS - CHI E' LA MOGLIE DI Lele Spedicato DEI NEGRAMARO/ 11 mesi fa il matrimonio : CLIO EVANS, chi è la MOGLIE di LELE SPEDICATO. Dalle nozze alla gravidanza: “Mi ha ridato fiducia nella vita”. Le ultime notizie sull'attrice, che è in attesa del loro primo figlio(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:25:00 GMT)

EMORRAGIA CEREBRALE - COME STA Lele SPEDICATO/ Ultime notizie chitarrista dei Negramaro : parla Andrea De Rocco : Emanuele SPEDICATO, in Rianimazione chitarrista Negramaro. Malore a bordo piscina per il musicista, che avrebbe colpito due volte la testa. Ultime notizie: "devastante EMORRAGIA CEREBRALE"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:10:00 GMT)

Lele Spedicato è in rianimazione : il chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale : Sono ore di apprensione per i Negramaro e per tutti i loro fan dopo che il chitarrista della band, Emanuele 'Lele' Spedicato è stato colpito da una emorragia cerebrale mentre era nella sua casa in ...

Clio Evans - chi è la moglie di Lele Spedicato dei Negramaro/ “Mi ha ridato fiducia nella vita” : Clio Evans, chi è la moglie di Lele Spedicato. Dalle nozze alla gravidanza: “Mi ha ridato fiducia nella vita”. Le ultime notizie sull'attrice, che è in attesa del loro primo figlio(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:15:00 GMT)