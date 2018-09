Legittima difesa | attacco choc delll' Anm | Così si incentiva l' omicidio

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) "No a una giustizia fai da te, capace di coprire ogni fatto". In audizione davanti alla commissione Giustizia di Palazzo Madama, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), Francesco Minisci, è entrato a gamba tesa sulle proposte di legge che mirano a riformare la. "Nella legge attualmente in vigore abbiamo tutti gli elementi per fronteggiare adeguatamente il tema e credo non vi sia la necessità di ulteriori interventi normativi", ha spiegato ricordando che "la tutela rafforzata per il domicilio privato e i luoghi di lavoro, già è prevista, è stata introdotta con la legge del 2006".Le toghe sono pronte allo scontro. E la riforma della, promessa in campagna elettorale da Matteo Salvini e portata avanti dalla Lega in parlamento, rischia di essere il banco di prova. Le premesse ci sono tutte. I toni usati oggi in commissione Giustizia al ...