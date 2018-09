Leggi razziali | Conte | “Pagina buia per il nostro Paese Fu una persecuzione di

Leggi razziali - a Trieste la mostra degli studenti del Petrarca censurata dal sindaco : La mostra "Razzismo in cattedra" sulle Leggi razziali promulgate dal fascismo a cura degli studenti del Liceo Petrarca di Trieste è sembrata a tutti lodevole, finché non è apparsa la locandina che rappresenta la prima pagina del giornale quotidiano Piccolo del 3 Settembre 1938, censurata dal sindaco di centrodestra della città friulana.Continua a leggere

Leggi razziali : Conte - pagina buia Paese : ANSA, - ROMA, 18 SET - "18/9/1938, una pagina buia per il nostro Paese. Mussolini, a Trieste, annunciò l'imminente promulgazione delle Leggi razziali. L'inizio di una persecuzione di tantissimi ...

1938 - Leggi razziali. Conte : ricordare : 11.29 Nell'80esimo anniversario dell'annuncio della promulgazione delle Leggi razziali, il presidente del Consiglio ammonisce: iniziò "una persecuzione di tantissimi innocenti. A 80 anni dall'accaduto dobbiamo serbare memoria di questa ferita. ricordare per non dimenticare". L'annuncio fu fatto da Mussolini a Trieste: l'autunno del 1938 vede l'allontanamento dalle scuole di studenti e docenti ebrei e il licenziamento dei dipendenti pubblici. ...

“Cerimonia del ricordo e delle scuse” : il mondo accademico riconosce le proprie responsabilità a 80 anni dalla firma delle Leggi razziali : Giovedì 20 settembre, dalle 15, al Palazzo della Sapienza, luogo simbolo dell’Università di Pisa, si terrà la “Cerimonia del ricordo e delle scuse“, l’atto più significativo del programma “San Rossore 1938”. Un solenne appuntamento volto a offrire un risarcimento morale a tutti coloro che, studenti e docenti, ebbero a patire discriminazioni ed esclusioni per il solo fatto di essere ebrei. Alla presenza dei rettori delle università ...

18 settembre 1938 : con l’annuncio delle Leggi razziali l’Italia divenne antisemita : Il 18 settembre 1938, a Trieste, Benito Mussolini annunciò il contenuto delle leggi razziali. Una pagina nerissima dell'Italia fascista. Quando di colpo, per seguire la follia hitleriana, l'Italia si scoprì antisemita. Vietando matrimoni misti e la possibilità agli ebrei il lavoro intellettuale e di possedere aziende.Continua a leggere

Leggi razziali - dopo 80 anni i rettori degli atenei chiedono scusa : Il fitto calendario delle iniziative a Pisa e in Toscana include anche proiezioni di film, incontri, conferenze, letture e spettacoli, con il coinvolgimento delle scuole, e in collaborazione con ...

Trieste - il sindaco di destra contesta manifesto della mostra sulle Leggi razziali : ‘Ancora quelle cose?’. L’evento salta : Il 18 settembre 1938, esattamente ottant’anni fa, Benito Mussolini annunciò durante un comizio in piazza a Trieste le famigerate leggi razziali che avrebbe discriminato e perseguitato i cittadini di razza ebraica. Ma le celebrazioni dell’anniversario conoscono una vigilia turbolenta, polemica, divisiva. Il Comune non ha gradito il manifesto con una foto d’epoca di tre ragazze in grembiule scolastico e i libri sotto braccio, a ...

Trieste - il sindaco di destra contesta manifesto di una mostra sulle Leggi razziali : “Ancora quelle cose?”. E l’evento salta : Il 18 settembre 1938, esattamente ottant’anni fa, Benito Mussolini annunciò durante un comizio in piazza a Trieste le famigerate leggi razziali che avrebbe discriminato e perseguitato i cittadini di razza ebraica. Ma le celebrazioni dell’anniversario conoscono una vigilia turbolenta, polemica, divisiva. Il Comune non ha gradito il manifesto con una foto d’epoca di tre ragazze in grembiule scolastico e i libri sotto braccio, a ...

Leggi razziali - “San Rossore 1938” : anteprima a Pisa per “1938. Diversi” dopo la premiazione al Festival di Venezia : Debutta a Pisa in anteprima toscana “1938. Diversi”, il film di Giorgio Treves appena presentato a Venezia 75 dove ha vinto il HRNs Award 2018 (menzione speciale) – il Premio Speciale per i Diritti Umani. La proiezione del film, a ingresso gratuito, è mercoledì 19 settembre alle 20,30 al Cinema Arsenale (vicolo Scaramucci, Pisa). Nell’occasione interverranno Roberto Pisoni, direttore Sky Arte, Carolina Levi, Tangram Produzione, lo ...

Lia Levi/ "Nessuno mi spiegò le Leggi razziali - sentivo che c'era qualcosa di vergognoso" (La vita in diretta) : Lia Levi, la scrittrice ospite a La vita in diretta racconta il periodo della sua infanzia vissuto durante l'emanazione delle leggi razziali. Come visse quegli anni bui della sua vita.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:46:00 GMT)

80 anni fa il primo giorno di “non scuola” per gli studenti ebrei esclusi dalle Leggi razziali : Nel 1938, a causa delle leggi razziali, gli studenti ebrei furono espulsi dalla scuola italiana anche in seguito alla pubblicazione del Manifesto della Razza. A distanza di 80 anni, a partire dal 12 settembre, la programmazione di Rai Radio3 manderà in onda le testimonianze di quei bambini che vissero quel giorno come l'inizio di un incubo.Continua a leggere

Leggi razziali - Boldrini : ”Mai esistito fascimo buono”/ Rossi : "Oggi analogie inquietanti" : Leggi razziali fasciste: 80 anni fa il primo decreto ‘pre-Shoah’. Inizia una delle pagine più nere dell’Italia. Durarono dal 1938 fino al 1944, e vennero abolite totalmente nel '47(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 23:54:00 GMT)

Leggi razziali - 80 anni fa la nascita del razzismo di Stato in Italia : Cos'erano e perché è importante ricordare i provvedimenti contro gli ebrei che portarono il nostro paese a condividere le responsabilità della Shoah

Leggi razziali - 80 ANNI FA IN ITALIA IL DECRETO CONTRO RAZZA EBRAICA/ Boldrini "mai esistito fascismo buono" : LEGGI RAZZIALI fasciste: 80 ANNI fa il primo DECRETO ‘pre-Shoah’. Inizia una delle pagine più nere dell’ITALIA. Durarono dal 1938 fino al 1944, e vennero abolite totalmente nel '47(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:12:00 GMT)