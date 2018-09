Lega | M5S | Pd | cosa dicono gli ultimi sondaggi elettorali

Pensioni - l'allarme della Lega : "Così il M5s spacca lo stato sociale" : La Lega ora lancia l'allarme. A preoccuparla è la proposta del Movimento 5 Stelle di garantire agli anziani la pensione di cittadinanza. "Costerebbe troppo - taglia corto Alberto Brambilla - sarebbe pagata dalle giovani generazioni e spaccherebbe lo stato sociale". Ma il ministro del Lavoro Luigi Di Maio non è disposto a mollare. E la risposta (piccata) di ieri apre una nuova ferita nell'esecutivo: "Brambilla parla a titolo personale. Prima lo ...

M5S-Lega : 'Tagliare rami secchi per mantenere promesse'. Resta nodo deficit/Pil : Alla riunione, che è durata oltre tre ore, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, hanno preso parte anche i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, ...

Gennaro Migliore : 'M5S e Lega metteranno le mani nelle tasche degli italiani' : Stamane ai microfoni di Radio Radicale, il deputato del Pd, Gennaro Migliore ha parlato del futuro del Partito Democratico, a proposito delle voci che si sono suste nelle ultime ore su un ipotetico scioglimento e una conseguente rifondazione del partito. L'ex sottosegretario alla Giustizia ha spiegato: Io penso che dopo una sconfitta così severa come quella che abbiamo avuto il 4 marzo, l'esigenza di una rifondazione completa del Partito ...

MANOVRA/ I dettagli del patto Lega-M5s che ci portano verso la Grecia : Il Governo continua a mettere a punto la Legge di bilancio, ma resta sempre critico il nodo delle coperture per gli interventi annunciati. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:49:00 GMT)GEO-FINANZA/ La fregatura cinese che l'Italia deve schivare, di G. PennisiSCENARIO/ Né Draghi, né l'Ue: l'Italia è già condannata all'austerity, di S. Luciano

Governo diviso : Lega e M5S decisi a sforare il deficit - ma il Tesoro non molla : Il Governo si spacca su riforma delle pensioni, Flat tax e misure per i redditi bassi: «Tagliamo le spese inutili»

Lega e M5S decisi a sforare il deficit - il Tesoro non molla : 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di ...

Lo scontro tra Milano e M5S allontana i Giochi del 2026. La Lega : sabotaggio grillino : ... il tridente 'è una formula sbagliata', avrebbe detto Luigi Di Maio armando la mano con cui il sottosegretario Simone Valente, un suo fedelissimo oltre che responsabile Sport del Movimento, ha quasi ...

Lega e M5S decisi a sforare il deficit - il Tesoro non molla : Prima la tempesta, con Di Maio che stoppa il condono e punta i piedi sulle pensioni di cittadinanza, poi una nuovo vertice e l’ennesimo annuncio di tregua tra gli alleati. Il governo vorrebbe inserire nella legge di bilancio sia la flat tax, che il reddito di cittadinanza e la riforma della legge Fornero, ma non sa come fare. O meglio non trova tut...

Lo scontro tra Milano e M5S allontana i Giochi del 2026. La Lega : sabotaggio grillino : Se queste sono le condizioni, tanto vale non presentare nessuna candidatura». Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti si è preso una notte per comunicare la posizione ufficiale del governo. Medierà fino all’ultimo. Spera di farcela, anche ora che il Movimento 5 Stelle ha avviato su un binario morto il progetto di Oli...

Dalle pensioni alla pace fiscale : le due manovre contrapposte di Lega e M5S sul tavolo di Conte : Al vertice di oggi a Palazzo Chigi due progetti di legge di bilancio molto diversi. Da una parte l’anticipo della pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi, pace fiscale e avvio di flat tax per «i piccoli». Dall’altro pensione di cittadinanza da gennaio 2019, riforma dei centri per l’impiego e primo debutto dell’assegno da 780 euro per i più poveri senza lavoro...

Fisco : mercoledì M5s-Lega presentano proposta di semplificazione : mercoledì 19 settembre alle ore 10 si terrà a Montecitorio, sala Conferenze Stampa, la presentazione congiunta della proposta di legge 'Misure di semplificazione fiscale, sostegno all'economia reale e contrasto all'evasione fiscale'. Ad illustrarla saranno Carla Ruocco e Raffaele Trano per il M5S insieme a Carlo Alberto Gusmeroli e Giulio Centemero della Lega. Il testo è un primo ...

Vertice a palazzo Chigi su manovra - si cerca la pace Lega-M5S-Tria : Roma, 17 set., askanews, - Il governo prova a ricomporre il suo tessuto unitario dopo le tensioni fra le componenti 'politiche' e il superministro 'tecnico' dell'Economia e delle Finanze, con un Vertice a palazzo Chigi iniziato alle 18.40 circa e che ricorda non troppo da lontano antichi riti della politica tradizionale. Sono riuniti con il …

Vertice a palazzo Chigi su manovra - si cerca la pace Lega-M5S-Tria : ... Giuseppe Conte i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio, rispettivamente leader della Lega e del M5S, le due forze di maggioranza; il ministro dell'economia Giovanni Tria, quello per le ...