Lega | la legge voluta da Matteo Renzi che può salvare Umberto Bossi

MAXI CONDONO FISCALE/ Legge di Bilancio - Bitonci (Lega) : "pace con tetto di un milione a contribuente" : La pace FISCALE diventa un CONDONO: Legge di Bilancio, il sottosegretario al Tesoro Massimo Bitonci (Lega) annuncia che avrà "un tetto di un milione di euro a contribuente".(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:37:00 GMT)

Da Mattarella un segnale a Salvini e alla Lega : “Nessuno è al di sopra della legge” : "Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi: i giudici traggono la loro legittimazione dalla Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici. Il rispetto delle regole è rispetto della democrazia". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella manda un messaggio chiaro a Matteo Salvini, che aveva attaccato duramente i magistrati.Continua a leggere

Cosa prevede la proposta di legge della Lega sull'affido dei figli che cancella l'assegno di mantenimento in caso di divorzio : l'assegno coniugale non si tocca, ma viene cancellato quello di mantenimento e si introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà proporzionale alle capacità economiche dei due genitori che però pagheranno direttamente le spese dei figli. Inoltre, non sarà toccata la normativa antiviolenza. Sono questi i principali ...

Travaglio a Salvini : trasformi la Lega in un ‘movimento leggero’ come il M5S : Lo scontro istituzionale tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini [VIDEO] e la magistratura italiana è aperto. La lettera inviata al Viminale dalla procura di Palermo, letta in diretta Facebook da Salvini, che informa il ministro di essere indagato per sequestro di persona aggravato per il caso Diciotti, ha dato il via ad un testa a testa tra poteri dello Stato dalle conseguenze ancora inimmaginabili. E il sequestro di 49 milioni dalle casse ...

Le leggende Legate a Starbucks : Nel film Idiocracy (2006) Starbucks si è evoluto in qualcosa di completamente diverso. (foto: 20th Century Fox) In un paese come il nostro l’apertura del primo Starbucks è un evento. Tanto più che negli anni è stata preceduta da ripetute bufale che volevano l’apertura del primo negozio della catena di Seattle in Italia dietro l’angolo. Nel frattempo però la catena stava davvero lavorando davvero per portare i suoi bicchieroni ...

Fondi Lega - Salvini : «Il nome resta - per ora. Non mi appello a Mattarella - però ci mettono fuorilegge» : Il leader del Carroccio: «Le norme anticorruzione varate dal governo? Così si indagano 60 milioni di italiani». E sul nome del partito: «Si tratta soltanto di formalizzare quello che la Lega è già diventata, un partito nazionale»

“Ecco la nostra legge sulle pensioni d’oro” - ma la Lega contesta la proposta Di Maio : La battaglia è su quota 4 mila ma anche su che tipo di prelievo applicare. sulle pensioni d’oro c’è una proposta di legge della maggioranza depositata in Parlamento, già oggetto di tantissime critiche, e soprattutto c’è l’intenzione dei 5 Stelle di procedere nonostante i dissidi con la Lega. «Per quelli che ancora fanno finta di non aver capito com...

"Iniqui e arbitrari". La Lega dice no al disegno di legge sui tagli alle pensioni d'oro : Arriva da un studio di Itinerari previdenziali, diretto da Alberto Brambilla, consigliere di Matteo Salvini, il no della Lega al taglio delle pensioni d'oro previsto nel disegno di legge depositato alla Camera il 6 agosto dal Carroccio e dai 5 Stelle. Secondo lo studio, anticipato da Repubblica, "il ricalcolo contributivo delle pensioni d'oro sopra i 4mila euro netti al mese, 80mila euro lordi all'anno, è iniquo, retroattivo e arbitrario, ...

Pensioni d'oro - Lega fa il paragone con Legge Fornero ma il ddl rischia la bocciatura : La questione Legata ai tagli alle Pensioni d'oro ha infiammato il dibattito sui temi previdenziali, prima della consueta pausa estiva. E' il disegno di Legge firmato da Riccardo Molinari e Francesco D'Uva, rispettivamente capigruppo alla Camera di Lega e Movimento Cinque Stelle ad aver sollevato un'ondata di polemiche per il suo contenuto. Molinari, nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa, ha cercato di smorzare i toni del confronto ...

Legambiente : serve una legge nazionale contro l’usa e getta non compostabile : “Basta prodotti usa e getta in plastica. L’Italia si impegni sempre di più nella lotta al marine litter e al contrasto dell’inquinamento da plastica mettendo al bando anche le stoviglie monouso che, se non riciclate in modo corretto, finiscono per inquinare mare e oceani. Sull’esempio delle Isole Tremiti, bisogna continuare a replicare su tutti i territori ordinanze ad hoc e arrivare ad una legge nazionale contro ...

Legge 194 - il senatore della Lega Pillon : “Via l’aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina” : “Cambiare la Legge 194 sull’aborto“,”come in Argentina” ma in assenza dei numeri in Parlamento per farlo, iniziare a perseguire la politica degli “aborti zero”: la Lega di Matteo Salvini torna a cavalcare il tema delle nascite e del controllo della maternità. E lo fa attraverso le parole del senatore del Carroccio Simone Pillon che in un’intervista a La Stampa annuncia la possibilità futura di ...

