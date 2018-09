Lega e M5S decisi a sforare il deficit | il Tesoro non molla 

Il braccio di ferro tra M5s e Lega su pensioni e pace fiscale : ... Giuseppe Conte, al termine dell'incontro sulla manovra che ha visto al tavolo i due 'azionisti' della maggioranza, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Lega-M5s - tensioni dopo il vertice ad Arcore : a rischio la nomina di Marcello Foa : Il vertice ad Arcore ha innervosito parecchio i pentastellati che ora potrebbero vendicarsi facendo saltare la nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. Alcune fonti vicine a Luigi Di Maio ...

Come funzionerà il condono fiscale del governo M5s-Lega : Pace fiscale, condono e ora anche "concordato fiscale": cambiano le definizioni, ma la proposta del governo M5s-Lega per permettere ai contribuenti di annullare il proprio debito con il fisco, pagandone solo una piccola parte, rimane in piedi. Il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, fornisce qualche ulteriore dettaglio sulla proposta allo studio dell'esecutivo.Continua a leggere

Olimpiadi 2026 - scontro Sala-M5s su Milano : a rischio candidatura/ ‘Retroscena’ Lega : “sabotaggio grillino” : Olimpiadi 2026, scontro tra Sala e governo. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino punta a parità e il dossier non è pronto. M5s: “Pretese insostenibili, così è impossibile procedere”(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:10:00 GMT)

Lega - M5S - Pd : cosa dicono gli ultimi sondaggi elettorali : Seconda forza politica il Movimento 5 Stelle che perde quasi mezzo punto , -0,4, : 27,9 per cento. Perde lo 0,4 anche il Partito Democratico che si attesta al 17,3 per cento. Risale Forza Italia al 7,...

Pensioni - l'allarme della Lega : "Così il M5s spacca lo stato sociale" : La Lega ora lancia l'allarme. A preoccuparla è la proposta del Movimento 5 Stelle di garantire agli anziani la pensione di cittadinanza. "Costerebbe troppo - taglia corto Alberto Brambilla - sarebbe pagata dalle giovani generazioni e spaccherebbe lo stato sociale". Ma il ministro del Lavoro Luigi Di Maio non è disposto a mollare. E la risposta (piccata) di ieri apre una nuova ferita nell'esecutivo: "Brambilla parla a titolo personale. Prima lo ...

M5S-Lega : 'Tagliare rami secchi per mantenere promesse'. Resta nodo deficit/Pil : Alla riunione, che è durata oltre tre ore, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, hanno preso parte anche i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, ...

Gennaro Migliore : 'M5S e Lega metteranno le mani nelle tasche degli italiani' : Stamane ai microfoni di Radio Radicale, il deputato del Pd, Gennaro Migliore ha parlato del futuro del Partito Democratico, a proposito delle voci che si sono suste nelle ultime ore su un ipotetico scioglimento e una conseguente rifondazione del partito. L'ex sottosegretario alla Giustizia ha spiegato: Io penso che dopo una sconfitta così severa come quella che abbiamo avuto il 4 marzo, l'esigenza di una rifondazione completa del Partito ...

MANOVRA/ I dettagli del patto Lega-M5s che ci portano verso la Grecia : Il Governo continua a mettere a punto la Legge di bilancio, ma resta sempre critico il nodo delle coperture per gli interventi annunciati. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:49:00 GMT)GEO-FINANZA/ La fregatura cinese che l'Italia deve schivare, di G. PennisiSCENARIO/ Né Draghi, né l'Ue: l'Italia è già condannata all'austerity, di S. Luciano

Governo diviso : Lega e M5S decisi a sforare il deficit - ma il Tesoro non molla : Il Governo si spacca su riforma delle pensioni, Flat tax e misure per i redditi bassi: «Tagliamo le spese inutili»

Lega e M5S decisi a sforare il deficit - il Tesoro non molla : 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di ...

Lo scontro tra Milano e M5S allontana i Giochi del 2026. La Lega : sabotaggio grillino : ... il tridente 'è una formula sbagliata', avrebbe detto Luigi Di Maio armando la mano con cui il sottosegretario Simone Valente, un suo fedelissimo oltre che responsabile Sport del Movimento, ha quasi ...

Lega e M5S decisi a sforare il deficit - il Tesoro non molla : 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana , senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di ...

Lega e M5S decisi a sforare il deficit - il Tesoro non molla : Prima la tempesta, con Di Maio che stoppa il condono e punta i piedi sulle pensioni di cittadinanza, poi una nuovo vertice e l’ennesimo annuncio di tregua tra gli alleati. Il governo vorrebbe inserire nella legge di bilancio sia la flat tax, che il reddito di cittadinanza e la riforma della legge Fornero, ma non sa come fare. O meglio non trova tut...