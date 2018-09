Lega | c’è un “accordo” con la Procura | saranno restituiti 600mila euro l’anno

Lega - c’è un “accordo” con la Procura : Le somme necessarie arriveranno in primis dagli introiti dell’attività politica, poi dall’eventuale affitto di una parte degli immobili di via Bellerio

Soldi della Lega - c’è l’accordo con i magistrati : 600mila euro l’anno su un conto dedicato : Accordo raggiunto per un prelievo graduale dei fondi dopo il sì alla confisca di 49 milioni. I Legali del Carroccio presentano ricorso in Cassazione contro il sequestro

Fondi Lega - Belsito : “Quando me ne andai c’erano 40 milioni in cassa. Chiedete a Salvini e Maroni” : L'ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito, è tornato a parlare della questione Legata ai Fondi della Lega in una lunga intervista al Fatto Quotidiano: "Quando me ne sono andato dalla Lega ho lasciato quaranta milioni di euro a saldo contabile. Sono pronto a un confronto con Roberto Maroni e Matteo Salvini, ma sui fatti".Continua a leggere

Tragedia sul Pollino - Legambiente : “C’è un regolamento che non è stato applicato” : “Quello che emerge è che qualcuno, vista l’allerta meteo diramata il giorno prima, ha fatto una valutazione puntuale del rischio e si è astenuto dal correre un pericolo salvandosi grazie alla presenza di guide esperte, altrimenti sarebbe stata una strage; mentre altri non lo hanno fatto e ora bisogna capire chi sono queste guide e se erano adeguatamente preparate. Poi c’è la questione di regolamentare l’accesso a certi ...

Carceri - i numeri dicono che non c’è un’emergenza criminalità Legata agli immigrati : Sono 117 le Carceri che abbiamo visitato negli ultimi 18 mesi, 30 negli ultimi 6. È stato presentato ieri a Roma il rapporto di metà anno sulle Carceri italiane dell’associazione Antigone, alla presenza dei vertici dell’amministrazione penitenziaria. Se si vuole fare una seria ecologia della comunicazione bisogna partire da qui: dai dati di fatto, dalla realtà, da quanto si conosce perché lo si è visto con i propri occhi, lo si è studiato, si ...

F1 - Perez e l’azione Legale contro la Force India : “ho il cuore spezzato - ma non c’entrano i soldi” : Il pilota messicano ha scritto una lettera per spiegare i motivi che lo hanno spinto a presentare un’azione legale contro la Force India Una lettera a cuore aperto, per spiegare i motivi che hanno spinto Sergio Perez ad avviare un’azione legale nei confronti della Force India. Un modo per… salvare il team, a detta del messicano che, insieme alla Mercedes, aspetta un bel po’ di soldi da Vijay Mallya. Photo4 / ...

C’è l’intesa Lega-M5S sui vertici Rai : Salini nuovo ad - Foa presidente : Sarà Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato della Rai. Il presidente sarà invece Marcello Foa. L’intesta sarebbe stata trovata prima del Consiglio in un un vertice a 4, con la partecipazione del premier Conte, i due vice, Salvini e Di Maio, e del ministro dell’Economia Tria....

Non c’è Legame tra vaccini e autismo : la Cassazione nega l’indennizzo a una famiglia : La Corte suprema di Cassazione ha negato un indennizzo richiesto da un padre, convinto che il figlio fosse diventato autistico dopo la somministrazione del vaccino Cinquerix (contro difterite, haemophilus influenzae b, pertosse, poliomielite e tetano) e del vaccino Engerix B (contro l’epatite di tipo b).-- I fatti risalgono al 2001 e l’uomo ha agito contro il ministero della Salute e contro la regione Campania, appellandosi alla legge 210 del ...

Migranti - Blangiardo verso Istat in quota Lega : “Espulsioni e porte chiuse”. Diceva “Non c’è invasione - inutile frenare flussi” : Fino a qualche mese fa l’invasione non esisteva e la sua soluzione era l’emigrazione circolare: farli arrivare e formarli per farli tornare a portare sviluppo nei loro Paesi. Oggi, in un’intervista a La Stampa, spiega che bisogna espellerli perché “qui non ci stanno“. Sui Migranti che arrivano dal Mediterraneo Gian Carlo Blangiardo, ordinario di demografia alla Bicocca di Milano e candidato in quota Lega alla guida ...

Ilva - c’è l’interpellanza urgente a Di Maio ma l’Aula sembra già in ferie. Banchi vuoti tra M5s - Lega - Pd e FI : L’Aula della Camera sembra già in ferie per l’estate. Solo una decina di deputati hanno partecipato alle interpellanze urgenti, in calendario venerdì 20 luglio: tra queste, era prevista anche la risposta del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul dossier delicato dell’Ilva, dopo le criticità fatte emergere dall’Anac. In Aula, però, il deserto o quasi. Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha ...

Caso Chievo - il Legale dei veronesi : “Processo infondato - c’è improcedibilità” : "Più la richiesta è pesante e più è debole la proposta di deferimento", ha commentato il legale dei veronesi. L'articolo Caso Chievo, il legale dei veronesi: “Processo infondato, c’è improcedibilità” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega - il pg di Genova Zucca : “Nei conti c’era un caos totale - voluto e funzionale a consentire ciò che è accaduto” : “Nei conti della Lega c’era un caos totale, ma non si trattava di un caos primordiale e creativo, bensì di un caos voluto e funzionale a consentire ciò che è accaduto”. Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha iniziato nella requisitoria del processo d’appello per la maxi truffa dei rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, circa 49 milioni, messa in atto tra il 2008 e il 2010 dai vertici della Lega di allora. A ...

Lega - il pg di Genova Zucca : “Nei conti c’era un caos totale : voluto e funzionale a consentire ciò che è accaduto” : “Nei conti della Lega c’era un caos totale, ma non si trattava di un caos primordiale e creativo, bensì di un caos voluto e funzionale a consentire ciò che è accaduto”. Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha iniziato nella requisitoria del processo d’appello per la maxi truffa dei rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, circa 49 milioni, messa in atto tra il 2008 e il 2010 dai vertici della Lega di allora. A ...

Fondi Lega - cosa dice la legge e perché è stata decisa la confisca. I pm di Genova a caccia del tesoro (che forse non c’è) : A chi si chiede perché il Tribunale di Genova, condannando un anno fa Bossi&co per truffa aggravata allo Stato, abbia deciso la confisca di oltre 49 milioni di euro, è importante spiegare che non si tratta solo del pasticciaccio brutto dei soldi del partito spesi per “The family”: dalle mutande del Senatur alle multe e lauree del Trota (per cui a Milano c’è stata una sentenza di condanna in primo grado), ma della violazione ...