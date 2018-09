Le donne più sexy degli Emmy Awards 2018

Uomini e donne - trono over : Giorgio Manetti rivela i motivi che l’hanno spinto a non partecipare più al programma : L'ex cavaliere: "Venivo attaccato ogni volta che aprivo bocca. Non riuscivo più a gestire quella cattiveria, ero molto a disagio".

GIORGIA LUCINI E FEDERICO LOSCHI ASPETTANO UN FIGLIO / "Sarai il bambino più amato del mondo" (Uomini e donne) : GIORGIA LUCINI e FEDERICO LOSCHI ASPETTANO un bambino: l'annuncio qualche ora fa sul profilo social di lei. Ecco le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne e i messaggi che...(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:34:00 GMT)

UOMINI E donne/ Gianni Sperti avvisa i tronisti : "quest’anno sarò molto più vigile" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni insieme sul trono: qual è stata la loro reazione a questa scoperta?(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 14:46:00 GMT)

Sindrome dell’occhio secco : peggiora in estate - le donne le più colpite : L’estate, con il caldo, sole e vento, mette sempre a dura prova gli occhi che possono soffrire di una maggior secchezza a causa della disidratazione: la naturale lubrificazione della superficie oculare diminuisce durante questa stagione a causa delle temperature più elevate ma anche per l’uso dei condizionatori d’aria che rendono gli ambienti più secchi. Tra il 5 e il 35% degli over 50 soffrono in Italia del disturbo ...

donne con odore più seducente durante giorni fertili - studio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Laurea : in Svizzera la conseguono più donne che uomini : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

“È diversa - più giovane”. E piace da morire : vista Maria De Filippi a Uomini e donne? : Uomini e Donne è tornato in tv. Finita (quasi, viste le temperature) l’estate, comincia la nuova stagione televisiva e tra i primi programmi a ripartire c’è anche quello, seguitissimo, di Maria De Filippi. Le anticipazioni erano state chiare (e corrette): si riparte dal trono over, dunque da Gemma Galgani, che quest’anno dovrà fare a meno di Giorgio Manetti. Come annunciato qualche giorno fa, infatti, il cavaliere ...

Maria De Filippi appare più giovane a Uomini e donne : ecco perché : Maria De Filippi a Uomini e Donne appare più giovane: ecco il motivo Maria De Filippi appare, nella prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, più luminosa e radiosa. In particolare, il pubblico sui social fa notare che la nota conduttrice sembra addirittura più giovane in questa nuova stagione. Ci sono, infatti, dei […] L'articolo Maria De Filippi appare più giovane a Uomini e Donne: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Le donne fanno i film e sono sempre più brave : C’era Lucia Borgonzoni a Cinematografo l’altra sera, disponibile, a suo agio, appollaiata come tutti sugli alti sgabelli periclitanti del baracchino Rai, a lungo e senza spazientirsi per la scomodità, le attese, la martellante musica del red carpet; viene pure bene in video. Marzullo le chiede se vu

Uomini e donne - Anna Munafò : “Non mi sposo più” : Uomini e Donne, Anna Munafò: la fine della storia con Matteo Milioti Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne arrivata seconda a Miss Italia nel 2005, ha confessato la fine della storia d’amore con Matteo Milioti. I due avrebbero dovuto sposarsi il prossimo anno, ma qualcosa è andato storto. La Munafò era innamoratissima, tanto […] L'articolo Uomini e Donne, Anna Munafò: “Non mi sposo più” proviene da Gossip e Tv.

ITALIA NELLA LISTA NERA DEI PAESI PIÚ SEDENTARI/ Oms - cresce il divario tra uomini e donne : ITALIA NELLA LISTA NERA dei PAESI più SEDENTARI: ultime notizie, il 41 per cento non fa attività fisica secondo un studio del The Lancet Global Health(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:03:00 GMT)

L'assessora Pisano tra le 15 donne italiane più influenti del digitale : È assessora comunale alla Smart City, ma anche docente di Gestione dell'Innovazione all'Università di Torino: due ruoli che hanno fatto entrare Paola Pisano nella classifica delle 15 donne più ...

Le 15 donne più influenti nel digitale in Italia : Digiwomen 2018 : Il suo account Twitter @AstroSamantha è un punto di riferimento per chi ama la scienza e lo spazio, ma non solo. La sua presenza social è un esempio di coerenza, fermezza ma anche di grande umanità ...

Giorgio Manetti : ecco perchè non sono più a Uomini e donne! : sono iniziate le prime registrazioni Uomini e Donne Over ed è emerso che Giorgio Manetti non è presente in trasmissione. Il cavaliere fiorentino svela in un’intervista per quale motivo è assente. ecco la verità! Giorgio Manetti indiscusso protagonista di Uomini e Donne Over delle scorse stagioni, rivela in un’intervista rilasciata al settimanale “Spy” per quale motivo ha deciso di non presiedere più nella trasmissione ...