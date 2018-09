Le balene affiorano a pochi metri dagli escursionisti | trattenete il fiato | lo spettacolo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 settembre 2018) Un gruppo di turisti sta facendo un’escursione al largo delle coste canadesi della Nuova Scozia, quando si imbatte in treche nuotano adalla barca. I cetacei dopo aver preso un po’ di slancio si esibiscono per la felicità dei presenti in un salto a tre perfettamente cadenzato, quasi facessero nuoto sincronizzato. L’inaspettata coreografia ha lasciato increduli i turisti, seguiti a ruota dal web intero che promuove la performance a pieni voti. L'articolo Leil: loè triplo proviene da Il Fatto Quotidiano.