Le 10 auto più costose al mondo vendute all’asta

Tre anni di dieselgate : ecco come è cambiata l'auto. Nuove normative e modelli sempre più green : Il dieselgate è esploso il 18 settembre 2015 con la dichiarazione dell’Agenzia americana per la protezione ambientale: l'Epa scopre e comunica al mondo che il Gruppo Volkswagen ha installato un software per aggirare le normative ambientali sulle emissioni di ossido di azoto (NOx) dei diesel. Un vero e proprio “tsunami” che ha sconvolto il mondo delle auto. ecco come e quali effetti ha prodotto...

autorità di Hanoi chiedono agli abitanti di non mangiare più i cani - : Secondo la pubblicazione, in totale nel paese circa cinque milioni di cani vengono mangiati ogni anno, ma sempre più residenti locali, in particolare i giovani, sostengono la nuova politica delle ...

BOLLO auto/ Si può non pagare in sempre più casi. La lotta ai furbetti del bollo : bollo AUTO 2018, oltre i casi di esenzione, ci si chiede se la tassa di circolazione subirà delle modifiche con la Legge di bilancio. Intanto si combattono i furbetti del bollo(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:14:00 GMT)

Toninelli non si ferma più : ennesima gaffe su autostrade : Sono giorni complicati per Danilo Toninelli . Il ministro delle Infrastrutture, dopo la tragedia di ponte Morandi, è sballottato da un salotto televisivo all'altro. Preso dalla foga di proseguire la ...

Tre anni di dieselgate : ecco come è cambiata l'auto. Nuove normative e modelli sempre più green : ... l'Epa , United States environmental protection agency, scopre e lo comunica al mondo che il Gruppo Volkswagen ha installato un

auto : Salone di Parigi 2018 - le 5 novità più attese : Manca ormai poco all’inaugurazione del Salone di Parigi 2018 che aprirà i battenti il prossimo 4 di ottobre per chiuderli poi il 14. L’edizione di quest’anno è caratterizzata da numerose e importanti defezioni, come quella di buona parte del Gruppo FCA e del Gruppo Volkswagen, ciononostante ci saranno comunque una serie di novità interessanti. La maggior parte dei modelli che debutteranno nella capitale francese sono già stati ...

Rc auto : in Campania costa il 78% in più della media italiana : Nel corso degli ultimi dodici mesi il premio medio dell'assicurazione auto in Campania è aumentato del 4,68% arrivando, ad agosto 2018, a 1.036,20 euro. I dati arrivano dall'osservatorio di Facile.it ...

Genova - pm : numero indagati può aumentare | autostrade : "Tutti sanno fare i ponti - noi più veloci" | Toti : "No a un commissario esterno" : Il procuratore capo Cozzi annuncia che gli indagati per il crollo del ponte Morandi potrebbero essere più di 20. Il governatore Toti: "Diciamo no a un commissario che viene da fuori". L'a.d. di Atlantia e Autostrade, Giovanni Castellucci: "Questi non sono ponti di complessità tecnica particolarmente elevata".

Android auto è disponibile in più di 500 modelli - ma Apple CarPlay cresce più rapidamente : Lo scorso ottobre erano più di 400 i modelli su cui era possibile trovare Android Auto, tra gli equipaggiamenti di serie o a richiesta L'articolo Android Auto è disponibile in più di 500 modelli, ma Apple CarPlay cresce più rapidamente proviene da TuttoAndroid.

Di Battista : “Sostengo con forza il governo - nazionalizzazione autostrade più grande regalo a italiani” : L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, assicura di sostenere con forza il governo M5s-Lega e afferma che "la nazionalizzazione di Autostrade sarebbe il più grande regalo al popolo italiano". E aggiunge: "Questo governo per me riuscirà a rigarantire al popolo italiano alcune fette di indipendenza".Continua a leggere

auto : ecco i 12 ponti da attraversare più terrificanti del mondo [FOTO] : Diamo uno sguardo ad alcuni dei ponti più suggestivi e terrificanti che esistono nel globo Il ponte Eshima Ohashi che si trova in Giappone sembra una vera e propria “montagna russa”, ma in realtà è una strada che collega le località di Matsue e Sakaiminato in Giappone. Il Kuandinsky Bridge si trova in Russia, per l’esattezza in Siberia ed è costituito da 600 tavole di legno decisamente pericolanti. Nonostante l’instabilità, questo ponte ...

Padova : carabinieri su autobus per garantire più sicurezza a studenti : Padova, 12 set. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di Padova in occasione dell’apertura dell’anno scolastico hanno disposto una serie di pattuglie che operano su mezzi istituzionali e a piedi, queste ultime a bordo dei mezzi di trasporto pubblico cittadini, curando in particolar modo la pre