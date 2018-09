Lazio | Basta prenota un posto per l' Europa Berisha torna in gruppo

Pd - Renzi : torno - ho fatto autocritica ma basta autoflagelLazioni : Torino, 14 set., askanews, - 'Dopo la sconfitta ho fatto un'analisi del voto e mi sono dimesso, ho fatto autocritica, ma ora dopo sei mesi di terapia di gruppo e autoflagellazione possiamo iniziare a ...

Lazio - 13-1 in amichevole alla Lupa Roma : tripletta per Patric - bene Caicedo e Basta : Test amichevole per la Lazio, priva dei nazionali, al centro sportivo di Formello. I biancocelesti hanno affrontato la Lupa Roma, formazione che milita nel campionato di Serie D, e nonostante le ...

Uomini e Donne - Mario Serpa : "L'amore? Basta con le reLazioni che sono meno della metà di niente" : Mario Serpa, intervistato dalla rivista Albatros, ha raccontato di essersi concentrato, negli ultimi mesi, quasi esclusivamente sul lavoro dopo la fine della relazione con Claudio Sona: Quest’estate sono stato molto impegnato a livello professionale, però sono soddisfatto delle mie scelte! Non penso che ci siano stati cambiamenti nel mio modo di essere, onestamente, sono sempre il solito Mario che esce la mattina, come la maggior parte ...

Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” - la prima allo Stadium è un flop : per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ Juventus : Cristiano Ronaldo in ombra alla prima partita all’Allianz Stadium, ma per battere la Lazio basta la ‘vecchia Juventus’: Pjanic e Mandzukic firmano il 2-0, Bonucci e Chiellini blindano la difesa Sono passati 144 giorni da quando Cristiano Ronaldo si è alzato a 2 metri e 37 cm da terra, firmando uno dei gol più belli della storia del calcio, la magica rovesciata che ha riscosso gli applausi del pubblico bianconero, gli ...

Lazio - Inzaghi mette tutti sull'attenti : 'Basta cali di tensione' : Tiene tutti a rapporto, compreso se stesso. Inzaghi deve subito fare i conti col primo ko all'esordio. Non fa drammi, già aveva maledetto il calendario e l'urna perché ad Auronzo aveva studiato una ...

Lazio-Napoli 1-2 : non basta Immobile - ritorno vincente per Ancelotti : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Caceres; Luis Alberto; Immobile NAPOLI: Karnezis; Hjsaj, ...

Serie A 2018-2019 - Lazio-Napoli 1-2 : Milik e Insigne decidono all’Olimpico. Non basta Immobile ai biancocelesti : Vittoria in rimonta per il Napoli nel secondo anticipo della prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I partenopei si sono imposti 2-1 grazie alle reti di Arkadiusz Milik al 45+2′ (primo tempo) e di Lorenzo Insigne al 59′. Ciro Immobile aveva portato in vantaggio inizialmente i padroni di casa al 25′ con una splendida marcatura. Il ritorno di Carlo Ancelotti, dopo 9 anni, in Serie A è positivo e così i ...

Lazio-Parma - contatto per Basta : Il Parma ci prova per Dusan Basta : come riferito da Il Corriere dello Sport , gli emiliani hanno avuto un primo contatto con la Lazio per l'esterno.

Lazio - Caicedo e Basta possono sbloccare il mercato : Il direttore sportivo Igli Tare al lavoro per piazzare gli esuberi. Dalle uscite di Caicedo e Basta dipenderanno anche altre possibili entrate