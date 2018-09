L’allarme di Unicef e Oms | ogni 5 secondi muore un bambino nel mondo | spesso per cause

meteoweb.eu

(Di martedì 18 settembre 2018) Sono state pubblicate le nuove stime sulla mortalità, divulgate dall’, dall’OMS e dalla Divisione delle Nazioni Unite per la Popolazione e dal Gruppo della Banca Mondiale: è emerso che nel 2017 nelsono morti circa 6,3 milioni di bambini sotto i 15 anni – unoperprevenibili. La maggior parte di questi decessi è avvenuta nei primi 5 anni di vita, e per circa la metà hanno riguardato dei neonati. Il numero di bambini morti sotto i 5 anni è però diminuito fortemente, passando dai 12,6 milioni del 1990 ai 5,4 milioni dello scorso anno. A livello mondiale, nel 2017, la metà di tutte le morti sotto i 5 anni è avvenuta in Africa Subsahariana, e un altro 30% in Asia Meridionale. In Africa Subsahariana, 1su 13 è morto prima del suo quinto compleanno. Nei paesi ad alto reddito, questo numero era di 1 su 185. La maggior ...