La vera dieta della banana per dimagrire 3 chili subito

Alimenti : uno studio boccia la dieta povera di carboidrati : La strada per la longevità non passa per una dieta povera di carboidrati (low carb). Mangiare pasta e pane con moderazione sembra essere invece la strada “ottimale per una vita lunga e in Salute”. E’ quanto ha stabilito una ricerca del Brigham and Women’s Hospital di Boston pubblicata su ‘The Lancet Public Health’. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 15.400 persone che avevano partecipato allo ...