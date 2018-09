La strage dei neri nell' Africa d' Italia | 10 anni dopo la mafia è nigeriana

strage del 2 Agosto - si accelera sui mandanti : la traccia dei conti di Gelli : Il summit Si è tenuto a palazzo Baciocchi tra il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, il pg Ignazio De Francisci e i sostituti Nicola Proto e Umberto Palma, l'...

strage di Bologna - la pista dei soldi in Svizzera per dare un nome a chi finanziò la strage : Il lato più oscuro della strage di Bologna, quello dei mandanti, che a 38 anni dall'attentato che fece 85 morti e 200 feriti è ancora avvolto nel mistero, potrebbe cominciare ad assumere contorni più ...

strage di via d’Amelio - perquisito il giornalista che scrisse dell’indagine sul depistaggio dei poliziotti : Nel marzo scorso scrisse per primo che le indagini sul depistaggio del falso pentito Vincenzo Scarantino. Adesso subisce una perquisizione in casa. La procura di Catania ha ordinato il sequestro del telefono cellulare di Salvo Palazzolo, giornalista di Repubblica: è in corso una perquisizione nell’abitaione del cronista e un controllo del suo computer personale. Palazzolo è indagato per rivelazione di notizie dopo l’articolo con il quale a ...

strage di Jacksonville : uno dei sopravvissuti fa causa a EA : Jacob Mitch, tra i sopravvissuti della sparatoria di Jacksonville e ferito da due colpi d'arma da fuoco, ha reso noto di aver fatto causa a EA e al complesso che ospitava l'evento eSport, il Chicago Pizza Parlor, nel quale ha avuto luogo la Strage.Mitch, che come riporta DailyGamingReport è assistito dallo studio legale Morgan & Morgan, sostiene che l'azienda non sia riuscita ad assicurare la sicurezza dei partecipanti, e ha fatto causa ...

Crolla la chiesa dei matrimoni - strage sfiorata a Roma : Poteva essere una strage. Il giorno dopo il cedimento del tetto della chiesa di S. Giuseppe dei falegnami davanti al Campidoglio a Roma nessuno nasconde che il bilancio del crollo sarebbe potuto ...

strage del Raganello - la piccola Chiara si è svegliata dal coma/ L’annuncio durante i funerali dei genitori : Strage del Raganello, la piccola Chiara si è svegliata dal coma: l'annuncio dato questo pomeriggio durante i funerali dei due genitori. Era diventata simbolo della tragedia.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:46:00 GMT)

Le gole della strage sotto sequestro : quattro sindaci nel mirino dei pm : CIVITA - Scatta il sequestro probatorio dell'area del torrente Raganello, che ricade nel Comune di Civita. E già oggi potrebbe essere notificato un avviso di garanzia a quattro sindaci del...

strage di Genova - 600 sfollati : domani la consegna dei primi alloggi. E parte la fase 2 : Genova dopo i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi passa alla 'fase 2', e pensa agli oltre 600 sfollati : le prime case verranno consegnate domani. Alle 16 il presidente di Regione ...

strage di Genova - Procura pronta a contestare l’attentato alla sicurezza dei trasporti : La scelta del Procuratore capo Francesco Cozzi s’incanala in maniera piuttosto netta. «Oltre all’omicidio colposo plurimo e al disastro colposo, siamo pronti a contestare anche il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti». Cozzi lo dice dopo un lungo summit con i pm Walter Cotugno e Massimno Terrile, due dei magistrati più esperti della Proc...

Foggia - 3 indagati per la strage dei 12 immigrati morti in un incidente stradale al rientro dai campi. I pm : “Caporalato” : Tre operatori del settore agricolo sono indagati per la morte dei 12 immigrati, avvenuta lo scorso 6 agosto, in un incidente stradale a Lesina, nel Foggiano, mentre rientravano dai campi di pomodoro. L’accusa della procura di Larino è sfruttamento ed intermediazione illecita. In Molise, infatti, hanno sede la maggior parte delle aziende per le quali lavoravano i braccianti. L’inchiesta è scattata all’indomani della morte dei ...

strage dei braccianti - identificate le vittime dell'incidente a Foggia | : Le vittime, di origini africane, avevano tra i 21 e i 41 anni. Alcune sono state riconosciute grazie ai documenti, altre con le impronte digitali. Sullo schianto due inchieste: una riguarda la ...