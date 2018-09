La Russia sta diventando un paese senza contanti

Russia - debuttano i paradisi fiscali interni in risposta alle sanzioni : arrivano i primi capitali : MOSCA - I due paradisi fiscali 'onshore offshore' creati in casa dalla Russia hanno un primo residente. Si tratta della Finvision Holdings Limited, prima azionista della Vostochnyj Bank, principale ...

Bari - Mondiali volley - Gli USA battono la Russia nel big match di giornata e conquistano la vetta della Pool C : Siamo felicissimi di averla vinta contro coloro che, al momento, sono forse i più forti del mondo. Il nostro servizio è stato determinante, ha mandato in tilt il loro gioco per vie centrali. Siamo ...

La Russia è stata inclusa tra i paesi con il più alto livello di sviluppo - : La Russia è stata inclusa nel gruppo di paesi con il più alto livello di sviluppo umano. Questo è riportato nel rapporto del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite , UNDP, . La presentazione del ...

Russiagate - Paul Manafort si dichiara colpevole di cospirazione contro gli Stati Uniti. Casa Bianca : “Nessun legame con Trump” : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, si è formalmente dichiarato colpevole oggi in tribunale per due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare la giustizia. Ha così raggiunto un accordo con il procuratore del Russiagate Robert Mueller: accordo che “non ha nulla a che fare con il presidente o con la sua vittoriosa campagna presidenziale del 2016”, sostiene la ...

Paul Manafort - ex capo del comitato elettorale di Trump - collaborerà con l’inchiesta sulla Russia in cambio di uno sconto di pena : Paul Manafort, l’ex capo del comitato elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di due capi d’imputazione in un processo a suo carico che sarebbe dovuto cominciare la prossima settimana. Manafort ha quindi accettato di collaborare con il procuratore speciale The post Paul Manafort, ex capo del comitato elettorale di Trump, collaborerà con l’inchiesta sulla Russia in cambio di uno sconto di pena appeared first on Il Post.

Putin - per (alcun)i media italiani la Russia è ancora comunista. Ed è il vero nemico dell’Occidente : Sarebbe straordinario quello che ho letto sull’ultimo editoriale di Eugenio Scalfari (la Repubblica, 9 settembre) se non fosse un ulteriore segnale della degenerazione del dibattito pubblico nel nostro Paese e in generale dell’Occidente, Europa in testa. Leggo e “strabilio” vedendo Scalfari definire Vladimir Putin come “leader del comunismo mondiale”. Povero presidente della Russia, che si è visto attribuire negli ultimi anni – a partire ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Francia - formalità all’orizzonte. Tre scontri diretti con vista seconda fase : le partite di oggi : oggi venerdì 14 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con Russia e Francia in campo, in programma anche degli scontri diretti interessanti. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs OLANDA (ore 16.00, Pool B a Ruse): Sfida fondamentale per la qualificazione alla seconda fase, un vero e proprio scontro diretto che potrebbe valere il ...

Spia russa GB : 'intervistati i 2 sospetti' in Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russia - ricoverato attivista del gruppo Pussy Riot : invase il campo nel corso della finale del Mondiale : Piotr Verzilov, marito e attivista di un'esponente del gruppo anti-Putin 'Pussy Riot', è ricoverato "in gravi condizioni" nel reparto Tossicologia di un ospedale di Mosca: lo sostiene una delle ...

Perchè Idlib è uno stress test per i rapporti Russia-Turchia - e non sta andando bene - : Poi c'è una doppia questione politica: Ankara sa che, una volta presa Idlib, il regime siriano si troverà a dover trattare sul cantone di Afrin, dove i soldati turchi hanno lanciato tempo fa un'...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Baldassarri e Agiurgiuculese in testa col nastro in qualifica! Dominio Russia alle clavette : L’Italia continua a incantare ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Dopo la medaglia di bronzo conquistata ieri da Alexandra Agiurgiuculese alla palla, le azzurre fanno ancora la differenza nella terza giornata di qualificazioni e chiudono al comando la classifica con il nastro. Milena Baldassarri, ieri quarta alla palla, ha eseguito un ottimo esercizio e occupa la prima posizione (17.800) precedendo di due decimi proprio la ...

Dalla Russia a Orbàn : le distanze tra M5s e Lega in politica estera : Lo strappo sul test Orbàn, con i due azionisti di maggioranza dell'esecutivo Conte che hanno preso posizioni non solo diverse, ma opposte - i Cinque Stelle a favore delle sanzioni contro l'Ungheria; ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Russia - scontri tra polizia e manifestanti (10 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: caos scontri in Russia. Decolla la polemica politica legata al caso Ilva. Arrivano i primi exit poll del voto in Svezia. (10 settembre 2018).(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Russia - manifestazione contro riforma pensioni : 300 arresti/ Ultime notizie : “Putin ladro” - proteste in strada : Russia, manifestazione contro riforma pensioni: quasi 300 persone arrestate. In migliaia hanno aderito all'appello di Navalnyj, in strada contro Putin.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:55:00 GMT)