La rifondazione del Pd

Salvini - pronta la rifondazione del partito per mettere fuori gioco Giudici e Berlusconi : Tre mosse per far nascere il nuovo partito, fregare i Giudici e i voti al Cav Ci sono tre passaggi-chiave nel futuro prossimo della Lega. Il primo sarà la sentenza del Tribunale del riesame, attesa per mercoledì prossimo, che deciderà sul sequestro deciso in Cassazione di tutti i beni che in futuro arriveranno alla Lega fino ai 49 milioni che si ritiene Bossi, Belsito & Co abbiano distratto per fini personali diversi da quelli ...