La rabbia di Di Maio contro Tria sulla manovra | Se continua così può andare a

(Di martedì 18 settembre 2018) Alla fine del verticeLuigi Diera infuriato. Ha convocato i suoi con un sms per condividere la sua, che si rivolge in particolareil ministro dell'Economia, Giovanni. La battaglia più grande per il vicepremier M5S è quella sul reddito di cittadinanza. Sono però anche altri i punti di sall'interno del governo: tra questi la vicenda della ricostruzione del ponte Morandi e del commissario straordinario per Genova, il dossier servizi e la pace fiscale. Su quest'ultimo punto Diassicura: "Il M5S non voterà nessun condono".Il vicepremier non è disposto a cedere sul reddito di cittadinanza, anche a costo di ma casa. La guerra tra il ministro dell'Economia e il M5S ormai è iniziata, ma anche i rapporti con la Lega rischiano di diventare sempre più tesi. Le parole di Disono ...