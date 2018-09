La procura di Roma indaga sul sacerdote rapito in Niger

Mafia Capitale - il procuratore : "Roma non è Palermo" : "Il problema più grave resta la corruzione . Roma non è Palermo". Lo afferma il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone ai quotidiani 'Il Corriere della Sera' e 'La Repubblica' in merito alle sentenze ...

Zingaretti : scritta nuova pagina per Roma - grazie a procura e Polizia : Roma – “Oggi si scrive una pagina nuova della storia della nostra citta’. grazie alla Procura di Roma e alle Forze di Polizia per l’impegno e il lavoro di questi anni. Noi continueremo senza sosta per affermare in ogni ambito la cultura della legalita’”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'articolo Zingaretti: scritta nuova pagina per Roma, grazie a Procura e Polizia ...

Orfini : grazie procura Roma per lavoro svolto in questi anni : Roma – “Quando in primo grado fu negata l’aggravante mafiosa nel processo di #MafiaCapitale scrissi questo commento (https://www.leftwing.it/2017/07/21/ma-a-Roma-la-mafia-ce/). Oggi la sentenza d’appello conferma quelle mie parole. grazie davvero alla Procura di Roma per il grande lavoro di questi anni”. Lo scrive su Twitter il presidente del Pd, Matteo Orfini. L'articolo Orfini: grazie Procura Roma per lavoro ...

Roma - scippa un’anziana vicino alla metro Cipro procurandole frattura femore. Arrestato lavapiatti incensurato : Per pagare i debiti di gioco ha scippato un’anziana donna nei pressi della fermata della metro Cipro, facendola cadere per terra e procurandole la frattura del femore. Ma l’uomo, un cittadino filippino che lavorava saltuariamente in un ristorante di Roma come lavapiatti, è stato fermato dalla polizia L'articolo Roma, scippa un’anziana vicino alla metro Cipro procurandole frattura femore. Arrestato lavapiatti ...

Moto2 : il Codacons invia un esposto alla procura di Rimini contro Romano Fenati per tentato omicidio : Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano Romano Fenati. Il centauro della classe Moto2, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di Moto2), continua ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo aver subito la ...

Roma - la procura indaga per disastro colposo Ultimi lavori nel mirino : disastro colposo: è questa l'ipotesi di reato su cui indaga - per ora contro ignoti - la procura di Roma, che ieri ha aperto un fascicolo in relazione al crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe ...

Crollo chiesa a Roma - la procura indaga per disastro colposo dopo il collasso del tetto di San Giuseppe dei Falegnami : La procura di Roma indaga per disastro colposo in relazione al Crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, avvenuto giovedì nel centro storico della Capitale. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia. dopo la messa in sicurezza e il salvataggio delle opere d’arte presenti nella chiesa, l’area è stata posta sotto sequestro. I magistrati disporranno una consulenza tecnica per ricostruire quanto accaduto ...

Caso Diciotti : concluse audizioni funzionari del Viminale in procura a Roma : Oltre 4 ore davanti al Pm di Agrigento Patronaggio, che indaga per sequestro di persona. I dirigenti del ministero dell'Interno sono stati ascoltati come persone informate sui fatti, nel tentativo di ...

Migranti : procuratore Agrigento vola a Roma - sentirà funzionari Viminale : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - Missione Romana domani per il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Nella Capitale ascolterà alcuni funzionari del Viminale in merito all'inchiesta sulla nave Diciotti, ferma da lunedì sera al porto di Catania senza che ai 150 Migranti a bordo sia consentito lo

Attacchi web e social a Mattarella : procura Roma apre inchiesta : Roma, 6 ago., askanews, - Attentato alla libertà del presidente della Republica e offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. Queste le ipotesi di reato rubricate dalla Procura di Roma nel ...

La procura di Roma apre un'inchiesta per "attentato alla libertà del Capo dello Stato" sui presunti troll russi : La procura di Roma ha aperto un'inchiesta ipotizzando i reati di 'Attentato alla libertà del Presidente della Repubblica' e di 'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato' in relazione agli attacchi via web rivolti a Sergio Mattarella. Il periodo in esame, da parte degli inquirenti che hanno delegato gli accertamenti alla polizia postale, è quello dello scorso maggio: il sospetto è che possa esserci l'azione di ...

