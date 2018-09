La prima scuola 'phone free' d'Italia si trova a Piacenza : Una custodia 'speciale' sui banchi di scuola in grado di bloccare completamente l'attività dei cellulari: il liceo scientifico ad indirizzo sportivo, San Benedetto di Piacenza è la prima scuola 'phone-...

La prima scuola 'phone free' di Italia si trova a Piacenza : Una custodia 'speciale' sui banchi di scuola in grado di bloccare completamente l'attività dei cellulari: il liceo scientifico ad indirizzo sportivo, San Benedetto di Piacenza è la prima scuola 'phone-free' d'Italia grazie ad un innovativo progetto partito proprio questa mattina con l'inizio delle lezioni. Nessuna protesta né sorpresa per i cento studenti del liceo paritario ...

Ex compagni di scuola e prof della Ferragni raccontano : "Ecco chi era prima della fama" : Ora è una fashion blogger e influencer da 15 milioni di follower su Instagram, ma a scuola chi era Chiara Ferragni ? compagni di banco e insegnanti rispondono al quesito. In primis, era la sosia, o ...

A Piacenza la prima scuola smartphone free d’Italia : “Cellulari fonte di distrazione e bullismo” : Il liceo sportivo San Benedetto di Piacenza è il primo istituto in Italia ad essere diventato smartphone free: gli studenti non potranno più utilizzare i dispositivi tecnologici durante le lezioni e la ricreazione grazie alle tasche Yondr, in grado di schermare i cellulari rendendoli inutilizzabili. "Così li incoraggiamo alla socializzazione e combattiamo il cyberbullismo".Continua a leggere

Concorso ordinario e straordinario scuola primaria e infanzia : commenti di MSA : Pubblichiamo il comunicato stampa MSA sul Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e infanzia: Comunicato stampa MSA In data 13 settembre 2018 si è tenuto il primo incontro al MIUR con le organizzazioni sindacali relativo al Concorso per la scuola primaria e per l’infanzia, durante il quale l’Amministrazione ha affermato che entro fine anno si ...

prima vittoria ufficiale per l'Amen Scuola Basket Arezzo - Synergy ko 83-76 : Amen Scuola Basket Arezzo-Synergy Basket Valdarno 83-76 Parziali: 17-22; 44-41; 61-54 Amen: Baracchi ne, Dolfi 14, Cutini 19, Kirlys 19, Gramaccia 18, Ghini, Bianchi 5, Calzini ne, Castelli 1, ...

Mamma muore prima di andare a prendere il figlio a scuola - un'altra stroncata davanti alla sua bambina : stroncata da una malore prima di andare a prendere il figlio a scuola. La tragedia si è consumata ieri mattina a Ceccano, vittima è Ilenia Fratangeli, 40 anni. Intorno a mezzorgiono, la...

Scuola primaria - le materie saranno insegnate (anche) in lingua inglese : La Scuola primaria è finalmente iniziata e sono tante le novità di quest’anno. Quella più particolare riguarda lo studio di alcune materie in inglese. Cosa significa? Semplicemente che gli alunni, secondo quanto indicato dal Miur, dovranno confrontarsi con la matematica, la geografia e la storia utilizzando anche un’altra lingua. Un nuovo modo per approcciarsi allo studio e per scoprire in modo più coinvolgente e istruttivo ...

Concorsi scuola infanzia e primaria - oggi incontro al Miur : avviato iter procedurale : Il sindacato Flc-Cgil informa in merito all’incontro tenutosi in data odierna, giovedì 13 settembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, in Viale Trastevere per i nuovi Concorsi, ordinario e riservato, destinati alla scuola primaria e per l’infanzia, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Nella nota pubblicata dal sindacato, si informa come l’Amministrazione centrale abbia ‘informato le ...

Scuola : prima campanella in Sicilia - ma gli alunni sono sempre di meno : Anche i ragazzi della Regione Sicilia hanno iniziato la Scuola, dopo circa tre mesi di vacanze estive. I primi alunni a tornare sui banchi sono stati quelli residenti in alto Adige lo scorso 5 settembre, mentre oggi, 19 settembre 2018, tocca ai ragazzi di Abruzzo, Piemonte, Basilicata e Friuli Venezia Giulia. Nella provincia di Palermo, […] L'articolo Scuola: prima campanella in Sicilia, ma gli alunni sono sempre di meno proviene da ...

