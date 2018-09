La Polizia sta cercando profughi che denuncino il ministro | Salvini | ' Siamo alle comiche'

Una 35enne messinese - è stata arrestata dalla Polizia di Stato : Sabato mattina, a dare l'allarme e il via alle ricerche sono stati i poliziotti delle Volanti che, durante il regolare controllo, non hanno rintracciato la donna sottoposta agli arresti domiciliari. ...

Presentato il calendario della Polizia di Stato per l'anno 2019 : Quest'anno il ricavato della vendita sarà destinato al sostegno del progetto 'Yemen', teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo, oltre 22.2 milioni di persone necessitano di assistenza ...

Il gatto porta a casa una busta piena di droga : la Polizia lo ringrazia su Twitter : E' successo a Bristol, dove il felino ha trovato un sacchetto pieno di una sostanza stupefacente, con tutta probabilità...

Choc a Napoli Est : uomo scappa alla vista della Polizia - cade dal terrazzo e muore : muore cadendo da un terrazzo mentre viene inseguito dalla polizia. È accaduto all'alba a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Si tratta di un 31enne, pregiudicato, già...

Trasportavano in auto 30 grammi di cocaina destinata allo spaccio : arrestata dalla Polizia di Stato una coppia di Partinico. : Nella serata di giovedì è scattato un blitz anti-droga del Commissariato di P.S. di Alcamo che ha portato all´arresto in flagranza di reato di una coppia di fidanzati di Partinico, A.C. e G.D., ...

Cammina lungo i binari della stazione di Arezzo in stato confusionale : 30enne salvato dalla Polizia : Sono stati gli agenti dell'u fficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, insieme ai colleghi della Polfer ad intervenire per prestare soccorso ad un uomo che stava ...

Catanzaro - due giovani donne denunciate in stato di libertà dalla Polizia per furto alla UPIM : Catanzaro - Avevano riempito le loro borse di merce di ogni tipo, sottratta all'interno di un negozio. Grazie all'attenzione e alla solerzia delle commesse il furto è stato scoperto e segnalato alla ...

Migranti parte lesa nell'inchiesta. Ma la Polizia non li trova per notificare l'atto : La polizia di Ventimiglia è a caccia dei Migranti della nave Diciotti, giunti nei giorni scorsi in pullman, dalla stazione di Roma Tiburtina, per consegnare loro un atto della Procura di Palermo, che li informa di essere "parte offesa" nel procedimento giudiziario a carico del ministro dell"Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona. Quarantadue i Migranti che si troverebbero nella città di confine, dove sono stati accompagnati ...

TERNI - Polizia DI STATO DENUNCIA 5 PERSONE : TERNI Giornata di intensi controlli del territorio quella di ieri per la POLIZIA di STATO e in particolare per l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che durante i servizi ha identificato ...

Dalla Polizia di frontiera alle sanzioni all'Ungheria - cosa ha detto Juncker sullo stato dell'Unione : L'Europa deve restare un continente di apertura e tolleranza, non sarà mai una fortezza che volta le spalle al mondo'. No al nazionalismo 'È necessario rispettare l'Unione europea. Non ricorriamo ad ...

Castellammare - Chiusura Statale Sorrentina - i sindacati di Polizia locale bocciano l'accordo intercomunale : Castellammare - Lavori al viadotto San Marco, firmato accordo tra comuni per la gestione del traffico Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Balneabilità, il sindaco Cimmino: «Dati ...

“La testa della moglie in mano”. Arriva così alla Polizia e si giustifica. Choc totale. Occhio - storia e foto non adatte ai deboli di cuore : Ci sono storie che sarebbe bene non sapere, storie che ci Arrivano dall’altra metà del mondo, quella in cui la povertà e l’irrazionalità la fanno da padrone. Siamo in India, luogo magico e misterioso, ma anche il secndo stato più popolato del pianeta. È qui che si è svolto uno degli omicidi più agghiaccianti di sempre. A raccontarcelo è il quotidiano Times of India che ha riportato al mondo una storia degna di un film di Tarantino: è ...

“La testa della moglie in mano”. Arriva così alla Polizia e si giustifica. Choc totale. Occhio - storia e foto non adatte ai deboli di cuore : Ci sono storie che sarebbe bene non sapere, storie che ci Arrivano dall’altra metà del mondo, quella in cui la povertà e l’irrazionalità la fanno da padrone. Siamo in India, luogo magico e misterioso, ma anche il secndo stato più popolato del pianeta. È qui che si è svolto uno degli omicidi più agghiaccianti di sempre. A raccontarcelo è il quotidiano Times of India che ha riportato al mondo una storia degna di un film di Tarantino: è ...

CHICAGO PD 5 CI SARÀ?/ Anticipazioni quinta stagione : grandi cambiamenti al distretto di Polizia : Anticipazioni quinta stagione di CHICAGO PD 5, la serie tv statunitense in onda in chiaro su Italia 1. Il primo episodio si preannuncia scoppiettante.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:56:00 GMT)