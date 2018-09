La pasta allunga la vita | lo afferma uno studio pubblicato su ' The Lancet Public Health'

Blastingnews

: La pasta allunga la vita: lo dice uno studio - News24web : La pasta allunga la vita: lo dice uno studio - vincenzocacace4 : Perché mangiare pasta allunga la vita La pasta è un alimento completo fonte di importanti carboidrati e vitamine de… - raffaellacarlot : Che boooonaaaaa -

(Di martedì 18 settembre 2018) Chi consuma regolarmenterisulterebbe più longevo rispetto a chi non ha questa abitudine. Si tratta dei risultati che emergono da unoche è statosulla rivista americana Thesecondo il quale chi mangiaavrebbe un'aspettativa didi quattro anni superiore, rispetto a chi invece sostituisce i carboidrati con le proteine. In effetti la ricerca è critica rispetto all'imperversare di alcune diete che fanno perdere peso in poco tempo, ma stressano l'organismo, per cui la bilancia tra benefici e rischi alla fine pende più verso questi ultimi. In particolare Thecritica i regimi alimentari iperproteici, ad esempio la dieta chetogenica, in cui la maggior parte dei nutrienti deriva dall'assunzione di grassi e proteine con conseguente affaticamento di reni e fegato. I consigli dei nutrizionisti Riguardo allavi è anzitutto un mito ...