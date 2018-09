La morte di Andrea non fu una fatalità | la procura apre un' inchiesta

Andrea - 15 anni - sul tetto per un selfie - cade e muore. Su Instagram le bravate del gruppo : 'La morte non ci fa paura' : Invece di piantare una bandierina ci sarà un selfie per dimostrare al mondo che loro, a 15 anni, non hanno paura di niente. Moccia: 'I social network uccidono l'autostima, per questo tante follie' ...

Andrea - 15 anni - sul tetto per un selfie - cade e muore. Su Instagram le bravate del gruppo : «La morte non ci fa paura» : Hanno studiato il piano. L'impresa non è più difficile di altre già compiute. Ai loro occhi il tetto del multisala Skyline all'interno del centro commerciale Sarca di...

Belen spaventa a morte Iannone : lo scherzo della Rodriguez e la paura sul volto di Andrea [VIDEO] : Belen Rodriguez è ad Ibiza con Andrea Iannone ed il fratello Jeremias: lo scherzo della showgirl argentina ai due ragazzi che dormono Belen sta trascorrendo delle lunghe vacanze ad Ibiza. Sull’isola spagnola c’è proprio tutto il clan Rodriguez, compreso il fidanzato della showgirl, Andrea Iannone. Grazie alle storie Instagram condivise dall’allegra combriccola, i follower possono sapere cosa il gruppetto combina tra gite ...