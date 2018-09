La McLaren 600LT perfetta con il configuratore digitale

McLaren 600LT Stealth Grey - battesimo a Pebble Beach per la versione estrema : Pebble Beach - Ha la coda lunga e prestazioni decisamente sportive. È la McLaren 600LT, la più veloce ed estrema della gamma Super Sport che, dopo essere stata svelata al Festival Of...

McLaren 600LT - A Pebble Beach arriva la versione estrema Stealth Grey : A Pebble Beach debutterà anche la McLaren 600LT in Stealth Grey by MSO (McLaren Special Operations), prodotta dalla divisione speciale della Casa inglese per portare al limite il carattere corsaiolo della supercar. Tra le sue caratteristiche, luso estensivo della fibra di carbonio, dalla presa daria sul tetto ispirata alla F.1 Longtail (funziona come un sistema di aspirazione dell'aria che esalta l'esperienza di guida con il sound ...

McLaren - il nuovo corso : “Ora la 600LT e nel 2025 solo ibride. Ma niente suv” – FOTO : Elettrificazione, investimenti miliardari, nuovi modelli, raddoppio di vendite e fatturato. E’ ambizioso il piano strategico 2018-2025 (correzione di rotta rispetto a quello 2016-2022) elaborato nel quartier generale inglese della McLaren, al punto da far temere quanto già accaduto ad altri (leggi Bentley, Lamborghini e tra un pò anche Ferrari): quella sorta di negazionismo storico che fa piegare anche i marchi più ...

debutto mondiale per la McLaren 600LT al Goodwood Festival of Speed. La vettura più veloce, più potente e più focalizzata per la pista – seppur omologata da strada – della gamma McLaren Sports Series segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della McLaren "Longtail" (LT) e stabilisce un nuovo punto di riferimento per le